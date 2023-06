Oroscopo Branko domani 12 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

I sogni e le illusioni legati all’amore e alla vita intima potrebbero non avverarsi, le stelle indicano la possibilità di una delusione o di una crisi, anche se, d’altra parte, alla fine questo può diventare una fortuna per te, poiché altrimenti sei andato avanti ti avrebbe distolto da un percorso per te positivo.

Vergine

Oggi bisogna stare molto attenti al rischio di innescare forti conflitti in famiglia o nello specifico con il proprio partner. Inoltre, è altamente probabile che questo conflitto sia innescato da te stesso, poiché oggi sarai più suscettibile che mai, e qualsiasi problema quasi insignificante potrebbe essere la scintilla.

Bilancia

Oggi avete la possibilità di vivere una giornata davvero felice e piacevole in campo sentimentale, sia con il vostro partner stabile che iniziando una bella e passionale storia d’amore. Attenzione però perché Venere non è in armonia e c’è il rischio alto che alla fine quel rapporto non si consolidi o finisca per crearvi problemi.

Scorpione

Sei in un momento eccellente e felice, e con poco che fai da parte tua oggi passerai una giornata fantastica, nella misura dei tuoi desideri, tutto molto diverso dai momenti difficili che hai passato solo pochi giorni fa. È un giorno fortunato per i viaggi e le relazioni di ogni genere. Finalmente una grande illusione si avvererà.