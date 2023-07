Oroscopo Branko domani 12 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Mercurio entrerà oggi nel tuo segno e vi transiterà per alcune settimane, stimolando la tua parte più cerebrale. Questo pianeta ti porterà fortuna nelle comunicazioni, nelle relazioni e nei contatti, diventerai ancora più abile di quello che già sei. Soprattutto sarà un transito molto favorevole se fai dei lavori per il pubblico.

Vergine

L’influsso di Marte vi renderà più appassionati e vi darà una maggiore tendenza a prendere l’iniziativa oppure a riflettere un po’ meno e ad agire un po’ di più. In una parola, ti darà la forza di cui hai bisogno per affrontare molte preoccupazioni che fino ad ora hai lasciato per dopo. Successo con la lotta.

Bilancia

Questo sarà uno dei segnali più positivi, o meglio disposti, di questa giornata odierna, soprattutto in relazione alle tue questioni lavorative o finanziarie, in cui avrai buone notizie o raccoglierai i frutti di qualcosa per cui avevi già tempo battagliero. Ma ti aspettano anche gioie straordinarie nella tua vita intima.

Scorpione

Oggi l’influenza combinata della Luna e di Giove vi porterà gioie importanti legate alla vostra vita amorosa, soprattutto con una grande illusione che finalmente si avvererà, o farà passi molto importanti in quella direzione. Questo sarà un giorno di sogni che si avverano o che sono molto vicini a diventare realtà.