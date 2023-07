Oroscopo Branko domani 12 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

L’influsso favorevole di Giove vi porterà a perdonare una persona cara con la quale vi siete comportati molto bene in passato, ma, nonostante ciò, vi ha ripagato con un tradimento o vi ha voltato le spalle in un momento in cui avevate bisogno di lui. Nonostante tutto, oggi o un altro giorno di questa settimana, tenderai la mano e perdonerai il suo gesto.

Capricorno

Non rifiutare l’aiuto o l’amicizia che ti stanno offrendo, perché è sincero e non ti chiederanno nulla in cambio. Il destino ti sta dando una lezione di umiltà senza che tu te ne accorga, scoprirai che non tutti quelli che ti si avvicinano lo fanno con un qualche tipo di interesse, e scoprirai anche che non puoi fare tutto da solo, hai bisogno di aiuto.

Acquario

Oggi la giornata oscillerà per te attorno al denaro e agli affari materiali in generale. Sebbene questa non sia un’area che ti attrae troppo, tuttavia, le circostanze ti costringeranno ad affrontarla. Devi stare attento con le spese perché in questi giorni i soldi possono sfuggire di mano più velocemente di quanto ti aspettassi.

Pesci

Ti aspetta una giornata di tanta attività, lavoro e frenesia, ma con pochi frutti, o almeno avrai quella sensazione. Ma in realtà è una sensazione falsa perché a volte i frutti veri, o quelli più importanti, vengono dopo, come sta per succedere a te in questa occasione. Oggi è un giorno per seminare, ma raccoglierai molto.