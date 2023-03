Oroscopo Branko domani 12 marzo 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Probabilmente sarà un periodo di dubbi e un po’ di negatività con le persone intorno a te. Tempo per incontrare nuove persone e cambiare l’ambiente affettivo. Amore: per quanto ti senti attaccato dalla gelosia del tuo amante, ascoltalo. Cerca di capirlo, dal momento che non hai avuto un buon atteggiamento nei suoi confronti. Ricchezza: se non hai un buon lavoro, rilassati perché in breve tempo lo otterrai. Prova ad uscire a cercarlo e ad inviare il CV a tutte le aziende che ricevono candidature. Benessere: lascia che i sentimenti si espandano e scopri le emozioni che la vita ti offre. Cerca di usare la fantasia per liberare la tua mente.

Toro

Sappi che sarà molto positivo per le tue relazioni se cambi la tua tendenza a correggere i piccoli errori delle persone. Amore: preparati, perché oggi il tuo partner ti scolorirà con reazioni inaspettate. Cerca di calmarti e prega affinché la tempesta si plachi il più rapidamente possibile. Ricchezza: cerca di rilassarti, dal momento che molti di quegli amici intimi potrebbero aiutarti economicamente a raggiungere tutti gli obiettivi in ​​sospeso che hai. Benessere: cerca di organizzare una vacanza in famiglia per il fine settimana, poiché torneranno riposati. Trova la destinazione e confronta i prezzi, evita di indebitarti.

Gemelli

Sappi che dovrai sviluppare la tua forza d’animo e ricaricare al massimo la tua aura per i bei tempi che stanno arrivando. Preparati a divertirti. Amore: Preparati, poiché alcuni conflitti familiari potrebbero rendere la tua giornata amara. Cerca di non intercedere se non sei coinvolto e guarda dall’altra parte. Ricchezza: approfittane, dato che hai i soldi che quell’amico ti doveva molto tempo fa. Smetti di rimandare quell’acquisto, poiché sarà un buon momento per le acquisizioni. Benessere: Raggiungerai l’armonia che stavi cercando grazie al corso di meditazione che hai iniziato. Inizia a goderti i piccoli piaceri che la vita ti regala.

Cancro

Attraverserai alcuni momenti in cui l’irrequietezza potrebbe portarti via molti dei successi che ti sono costati troppo lavoro da raggiungere. Impedisci che accada. Amore: sarai troppo freddo e distante con la tua anima gemella. Cerca di essere più premuroso, non è colpa sua per i problemi che stai attraversando. Ricchezza: sappi che l’intuito farà risaltare la tua creatività e allo stesso tempo ti aiuterà a raggiungere l’obiettivo che ti sei prefissato tanto tempo fa e che non potevi raggiungere. Benessere: fai attenzione al cibo che mangi, poiché gli eccessi potrebbero causare un certo disagio al corpo. Cerca di diminuire le porzioni.