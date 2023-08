Oroscopo Branko domani 13 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Oggi ti aspetta una giornata molto favorevole per l’amore e la vita intima, una giornata di piaceri, benessere e felicità, presieduta da insuperabili influenze planetarie. Gli eventi saranno organizzati in modo che tu possa realizzare alcuni dei tuoi sogni più importanti. Ideale per iniziare una storia d’amore.

Capricorno

C’è il pericolo che subirai una dolorosa delusione con qualcuno che hai imparato ad amare molto. Tuttavia, si scopre che oggi le migliori influenze planetarie regneranno in paradiso, e forse ciò che potrebbe causarti così tanto dolore ora potrebbe effettivamente essere qualcosa di molto buono per te, perché quella persona non ti si addiceva affatto.

Acquario

Molte volte senti che le persone intorno a te sembrano provenire da un altro pianeta, non ti capiscono e non entri affatto in empatia con loro. Da buon Acquario vibri in modo diverso rispetto alla maggior parte delle persone, oggi sentirai fortemente quanto ti separa dai tuoi cari e dalla tua famiglia.

Pesci

Non fidarti di quei momenti felici in cui sembra di essere nel Giardino dell’Eden. La vita dei Pesci ha sempre qualche tipo di dolore o sofferenza, o in molti casi dopo quei momenti di grande gioia, in cui sembra che tutto il dolore sia già passato, improvvisamente arriva una prova molto dolorosa. Attento.