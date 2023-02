Oroscopo Branko domani 13 febbraio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 13 febbraio Sagittario

Se ti senti confuso in una questione economica, non esitare a metterti nelle mani di professionisti. Se insisti a risolvere il problema da solo, puoi causare seri danni. È molto probabile che oggi inizierai una relazione a distanza, probabilmente attraverso Internet. Fai attenzione, soprattutto all’inizio, perché possono darti un maiale per un colpo. Oggi o forse uno di questi giorni avrai la sensazione di sapere cosa sta per accadere, una sorta di premonizione divinatoria. Vacci piano, non è anormale. Aumenta le tue pause.

Oroscopo Branko 13 febbraio Capricorno

Se vuoi che la tua economia migliori, dovrai apportare alcune modifiche strategiche che potrebbero influire sul tuo attuale ritmo di lavoro. È l’unico modo per uscire dalla situazione di stallo. Oggi godrai di una giornata molto creativa, con molte capacità in campo artistico. In cambio, sembrerai essere tra le nuvole, facendo sentire gli altri come se li stessi ignorando. In campo economico sarà una di quelle giornate in cui si fa un passo avanti e due indietro. Quindi cerca di non farti coinvolgere in questioni molto complicate in cui puoi sbagliare.

Oroscopo Branko 13 febbraio Acquario

Se pensi che il tuo partner non condivida uno dei tuoi obiettivi principali nella vita, è tempo di parlarne apertamente. Molto probabilmente raggiungerai un accordo accettabile. Brutta giornata per fare amicizia. Sei irritabile e stanco e qualunque cosa facciano gli altri ti infastidisce. Fai attenzione alle tue risposte oggi, perché domani potresti pentirtene. L’energia con cui inizierete la giornata vi darà l’impulso necessario per affrontare l’intera giornata. Approfitterai dei tuoi compagni di squadra e ti sentirai particolarmente bene.

Oroscopo Branko 13 febbraio Pesci

La depressione che pensi di attraversare non è altro che il risultato dell’esaurimento. Cerca di riposare, ma non solo sdraiato, ma rilassandoti con attività leggere e divertenti. Le tue relazioni sentimentali e sessuali si stanno raffreddando. Prova a riaccendere la scintilla. Anche se all’inizio ti costa, vedrai che presto il fuoco si ravviverà da solo. Se da tempo cercate di cambiare le vostre abitudini vitali, questa è una buona giornata per fare sul serio, perché avrete le forze necessarie e il sostegno delle stelle. Buona fortuna e incoraggiamento.