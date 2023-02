Anticipazioni Uomini e Donne oggi 13 febbraio 2023: Trono over e classico, ultime news

Uomini e Donne spoiler per il 17 febbraio 2023: Il ritorno di Ida in trasmissione al fianco di Alessandro sta creando tensione tra lei e Riccardo. È stato rivelato nelle anticipazioni del talk show di Maria De Filippi che le prossime puntate di Uomini e donne dal 13 al 17 febbraio 2023 del daytime di Canale 5 saranno incentrate sul percorso di Riccardo Guarnieri. Sarà di nuovo al centro dell’attenzione, non per una nuova conoscenza, ma per il ritorno della sua ex Ida Platano.

Verranno prese in considerazione le questioni di Federico, che dovrà cavarsela senza la presenza di Carola in studio.

Ida e Alessandro torneranno in studio per le anticipazioni di Uomini e donne dal 13 al 17 febbraio. Le anticipazioni dettagliate di Uomini e donne fino al 17 febbraio 2023 hanno rivelato che Riccardo dovrà presto affrontare il ritorno in studio della sua ex, Ida, accompagnata dal fidanzato Alessandro Vicinanza.

La presenza della coppia sarà molto visibile e porterà i tre protagonisti della storia a scontrarsi in studio.

Si prevede che Riccardo e Alessandro vivranno momenti di tensione, fino a sfiorare l’alterco fisico. Tuttavia, l’alterco sarà evitato grazie al tempestivo intervento dei presenti.

Riccardo avrà dei litigi con Alessandro e Ida nelle prossime puntate di Uomini e donne dal 13 al 17 febbraio.

Successivamente, Riccardo non sarà tenero nemmeno con la sua ex compagna Ida Platano: la lite si scatenerà e il cavaliere pugliese farà delle osservazioni critiche nei suoi confronti, compreso il suo approccio materno.

Inoltre, i riflettori saranno puntati sul percorso di Federico Nicotera: le anticipazioni di Uomini e donne hanno indicato che Carola non tornerà in studio.

L’assenza di Carola si farà sentire in studio il 17 febbraio, quando si svolgeranno le anticipazioni di Uomini e donne. La corteggiatrice ha dichiarato ufficialmente il proprio allontanamento dal programma e non ha partecipato alle riprese delle puntate che andranno in onda dal 17 febbraio in televisione.

Federico ha manifestato l’intenzione di andare a prendere Carola fuori dallo studio e tentare di convincerla a non abbandonare i suoi sforzi. Lavinia Mauro sarà al centro delle prossime puntate del talk show, con esterne inedite con Alessio Campoli e Alessio Corvino. Alla fine Lavinia deciderà con chi dei due continuare il programma.