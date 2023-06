Oroscopo Branko domani 13 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Inizi una nuova settimana mostrando un’ardente attività nel tuo lavoro e affrontando i rischi con fede nella vittoria. Non è da meno perché le stelle vi favoriranno, la Luna sarà in Leone e riceverete ottimi influssi da Sole, Marte e Venere. Attività intellettuale e fisica che finalmente si conclude con successo.

Toro

Non lasciare che le emozioni negative ti dominino, poiché le stelle indicano che potrebbe succedere a te. Le cose non sono come sembrano e le circostanze sono più favorevoli per te di quanto pensi. I problemi o le esperienze che ti feriscono di più sono sentimentali o intimi, ma presto tutto cambierà in meglio.

Gemelli

Inizia una settimana che potrebbe essere molto buona per te in materia di lavoro, affari, finanze e vita sociale. In questi giorni l’influenza del Sole, passando attraverso i Gemelli, vi porterà splendore, successo o riconoscimento. Grande ispirazione, in questi giorni ti conviene ascoltare di più quell’enorme intuizione che spesso si risveglia in te.

Cancro

L’influenza di Marte potrebbe far emergere il tuo lato più aggressivo o addirittura spericolato. Nella stragrande maggioranza dei casi, non hai il coraggio di affrontare i problemi o le difficoltà della vita, eppure oggi potresti avere un atteggiamento veramente folle che non può che portarti problemi. Cerca di essere prudente anche se ti costa.