Oroscopo Branko domani 13 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Oggi i pianeti formeranno ottime configurazioni e il vostro sarà uno dei segni più giovati, anche per il vostro grande ottimismo e per la vostra naturale capacità di cogliere e cogliere al volo le opportunità. Con questa nuova settimana inizia per voi un nuovo ciclo, che sembrerebbe molto più favorevole del precedente.

Capricorno

Questa settimana troverai un ambiente molto più armonioso o soddisfacente di quello che hai trovato nelle precedenti. È il momento ideale per favorire relazioni e contatti, fare nuove amicizie e anche per raccogliere i frutti degli sforzi delle settimane o dei mesi precedenti. Le cose vanno secondo i tuoi desideri.

Acquario

Entrerai in una settimana che sarà, in termini generali, molto più confortevole e tutto andrà secondo i tuoi desideri intimi, o sarà molto più vicino ad esso. Ancora una volta, l’eccellente influenza del Sole segnala l’aiuto degli amici, un intervento favorevole da parte loro nella tua vita. Nuovi progetti al lavoro o per affari.

Pesci

Sacrificio o rassegnazione per altri o per una nobile causa. Quello che per gli altri sarebbe qualcosa di estremamente doloroso e difficile, per te è qualcosa che fa parte della tua personalità e ti fa sentire felice, sebbene abbia anche il suo punto doloroso. Sia al lavoro che nella tua vita intima, il tuo destino ha molto da “dare”.