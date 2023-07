Oroscopo Branko domani 13 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Crisi o rotture favorevoli in campo sentimentale o in amicizia, e dico favorevole perché ti libererai di una persona che in fondo non ti faceva bene, anche se ora fa male e non vuoi che succeda . L’influenza di Urano farà sì che ciò accada in modo inaspettato. Ed è un regalo che il destino ti farà.

Vergine

Instabilità emotiva, anche se in questo caso non si tratterà di affrontare delusioni o sofferenze, bensì il contrario, e cioè che un sogno potrebbe realizzarsi quando non ci si contava più. Inoltre, ti aspetta una giornata favorevole per il tuo lavoro e gli affari mondani. Arrivano gioie inaspettate.

Bilancia

Trionfa sui nemici, sulle minacce o persino sulle tue paure interiori. L’influsso dominante di Urano vi porterà un mutamento favorevole delle circostanze e, praticamente, senza che dobbiate fare nulla, o comunque, attraverso le vostre migliori capacità diplomatiche. Oggi il destino ti schiarirà la strada dai pericoli.

Scorpione

Oggi ti aspetta una giornata fortunata in relazione al lavoro, alle finanze e agli affari mondani, in gran parte grazie ai tuoi sforzi e al tuo know-how, ma anche la fortuna avrà molto a che fare con questo. È come passare molto tempo a rincorrere qualcosa e un giorno, all’improvviso, la stessa cosa appare alla porta di casa tua.