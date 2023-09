Oroscopo Branko domani 13 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

La settimana proseguirà favorevolmente, anche se questa giornata sarà più attiva e combattiva, una giornata più intensa e appassionata. È un giorno di sorprese, con un viaggio inaspettato o qualcuno che verrà da lontano per portarvi una sorpresa molto positiva. L’intuizione e l’ispirazione funzioneranno per te molto più del solito oggi.

Toro

Un’attività intensa, sia fisica che intellettuale, che sarà animata da un grande sentimento di ottimismo ed eccitazione per tutte le cose belle che verranno. Tuttavia, come spesso ti è successo ultimamente, ti lascerai trasportare dal nervosismo e dall’impazienza, ma la fortuna è con te e nulla impedirà il tuo successo finale.

Gemelli

La settimana andrà molto favorevolmente per te, tra l’altro perché è uno dei pochi momenti in cui puoi controllare meglio le tue energie ed evitare, o attenuare, quella grande tendenza a disperdersi che rende difficile o ritarda il raggiungimento dei tuoi obiettivi . . Otterrai risultati o successi sul lavoro o nelle finanze.

Cancro

Successi, risultati o riconoscimenti nel tuo lavoro, nell’economia o nella vita sociale che non possono portarti la pace o la felicità della tua anima di cui hai tanto bisogno. Oggi è uno di quei giorni in cui la testa andrà in una direzione, ma il cuore o l’anima andranno in un’altra direzione molto diversa e addirittura opposta. Fuori ti invidieranno e soffrirai di più.