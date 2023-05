Oroscopo Branko domani 14 maggio 2023: Sorprese per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Hai raggiunto l’equilibrio mentale di cui avevi bisogno per sentirti a tuo agio con te stesso. Ti è costato molte delusioni, ma ora possiedi i tuoi sentimenti. Mantieni la tua obiettività quando hai a che fare con gli altri e, se ti senti incapace di raggiungerla, è meglio che tu non partecipi a decisioni che possono influenzare seriamente gli altri. La tristezza ti accompagnerà per parte della giornata, ma a poco a poco stai rialzando la testa dopo un bel colpo emotivo inaspettato. Cerca il supporto del tuo partner, non rinchiuderti.

Toro

A volte il tuo comportamento non è ben compreso dagli altri, ma questo non dovrebbe preoccuparti o limitare la tua libertà di espressione. Il tuo sé è la cosa più importante. Alcuni dei tuoi vecchi amici stanno prendendo strade nelle loro vite che non hanno nulla a che fare con la tua carriera. È importante mantenere quelle amicizie, ma non a qualsiasi prezzo. Non sentirti in colpa per esserti lasciato trasportare dalla corrente, a volte è meglio rinunciare a rialzarsi e aspettare occasioni migliori mentre si accumulano le forze necessarie.

Gemelli

Parlare è il modo migliore per capirsi, anche se a volte sembra che il dialogo sia per le orate. Non rinunciare ai tuoi sforzi per far capire il tuo punto di vista. Se hai bisogno di dedicare più tempo al tuo lavoro, non esitare, ora è il momento di sacrificarti affinché in futuro tu possa vivere con tranquillità. I tuoi parenti dovranno aspettare. Questo non è il momento migliore per essere esigenti con il tuo partner, lasciagli un po’ di libertà e sii paziente. Non sono previste novità in ambito sanitario, ma non abbassare la guardia.

Cancro

Dirigiti senza esitazione verso nuovi campi di conoscenza che ti attraggono. Sarà il modo migliore per trascorrere il tuo tempo. Fai attenzione alle correnti, possono danneggiare la tua salute. Oggi affronterai con coraggio e determinazione una situazione complicata che risolverai con l’aiuto di un po’ di fortuna. A casa ti aspetta una piacevole sorpresa. Non hai motivo di negare la tua personalità, anche se il tuo carattere esplosivo e talvolta testardo ti porta qualche problema in certi momenti. Moderato, ma non cambiare.