Oroscopo Branko domani 14 maggio 2023: Sorprese per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Nuovi venti si stanno avvicinando al tuo posto di lavoro e questo ti porta opportunità, che saranno accompagnate da un aumento del lavoro. Ne varrà la pena, ma prima o poi avrai bisogno di una pausa in mezzo a tanta attività. Fai uno sforzo per liberarti un po’ o alla fine non avrai altra scelta che farlo ammalare e metterlo a letto. In amore a volte sembri bloccato nel tempo, in giorni come oggi pensi solo a quanto eri felice e disprezzi il presente per effetto negativo di quella malinconia. Devi riprenderti adesso.

Capricorno

Fai attenzione alle scadenze, perché è molto probabile che tu stia dimenticando una gestione importante che ha a che fare con le tue finanze. Una persona cara si allontana temporaneamente. È più conveniente per te che mai vivere alla giornata, senza pensare troppo ai lunghi periodi. Sai esattamente cosa vuoi ora, ma il tuo futuro è pieno di incertezze. Il tuo magnetismo naturale oggi attrae persone di ogni tipo, ti divertirai a farti amare e allargherai la tua cerchia di amici con grande facilità. Fai attenzione alle promesse che fai.

Acquario

La tua autostima è ancora molto alta e ti spinge a svolgere compiti importanti che comportano elevate responsabilità. La salute sarà con te per una buona stagione. Non complicarti troppo la vita, soprattutto se è per una persona che ha già dimostrato in altre occasioni che non vale la pena perderci il sonno. Attento ai tuoi interessi. Scappa dalle persone complicate oggi, perché possono coinvolgere anche te. Stai attraversando un momento di debolezza della tua personalità e le influenze possono essere molto negative.

Pesci

Giornata tranquilla in cui riposarsi da tutte le preoccupazioni e lo stress accumulati nelle ultime settimane. I tuoi amici ti aiuteranno molto in questi giorni. La tua mente è particolarmente aperta ai cambiamenti in questi giorni, alle modifiche legate al luogo di residenza e persino al lavoro. Può darsi che l’idea prenda piede presto. Il tuo carattere fluttuante ti rende una persona alquanto imprevedibile in queste date, ma è temporaneo. Una volta risolti un paio di problemi, tornerai alla normalità.