Oroscopo Branko domani 15 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Se non riesci nemmeno lontanamente a convincere gli altri ad avvicinarsi a te, potresti finire per dover essere tu a fare la mossa. Hai urgentemente bisogno di creare nuovi contatti. La fortuna non è stata con te ultimamente, quindi dovrai sostituirla con un po’ più di lavoro. Alcuni ostacoli imprevisti potrebbero ritardare i tuoi piani oggi. Ti ritroverai faccia a faccia con una persona che non sa controllare i suoi impulsi e che può causarti vari problemi. Dovresti stare attento, potrebbe essere violento.

Questo non è il momento migliore per impegnarsi emotivamente, soprattutto se hai ancora dei sentimenti per una storia passata. La preponderanza che molteplici questioni professionali hanno preso nella tua vita ha lasciato la tua famiglia in secondo piano e ti farà notare oggi. Non chiedere al tuo corpo più di quello che può darti, se lo forzi troppo ti farà pagare il pedaggio molto prima di quanto pensi. Un po’ di moderazione.

Bilancia

I cattivi problemi economici vengono rimossi e questo contribuisce anche a migliorare i tuoi rapporti con gli altri. Sarai di umore molto migliore. Nonostante i ritardi, finalmente sul piano economico cominciano ad arrivare i risultati tanto attesi. A poco a poco le tue finanze iniziano a guarire. Oggi ti sarà molto utile, anche a livello intellettuale. Imparerai cose molto importanti che potrai utilizzare al lavoro.

Scorpione

Le tue idee sono molto preziose per i tuoi superiori, cerca di sfruttare la tua grande immaginazione e proponi progetti ambiziosi. Sicuramente crescerai. Il riposo sarà la migliore medicina di cui il tuo corpo ha bisogno oggi. Devi dimenticare tutte le tensioni e rilassarti. Dimentica di prendere le pillole. Non fingere di essere perfetto, è impossibile. Accontentati di migliorare poco a poco, e soprattutto cerca di imparare dai tuoi errori e dalle tue esperienze.