Oroscopo Branko domani 15 aprile 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Ti aspetta una giornata molto stressante in cui i problemi ti travolgeranno, soprattutto per tutta la mattinata. Fortunatamente, il magnifico influsso di Giove sarà di grande aiuto affinché tu possa risolverli con molta più facilità, efficienza e brillantezza di quanto ti aspettassi, trasformandolo infine in un giorno fortunato.

Capricorno

L’amore, o qualche relazione della massima importanza per te, ti porterà qualche disagio o preoccupazione oggi. C’è qualche tradimento o delusione intorno a te, ma potresti anche dare grande importanza a qualcosa che in realtà non è così importante. Ciò che è chiaro è che oggi la persona che ami di più ti sconvolgerà.

Acquario

Sii forte e audace, questo è il momento di lottare per i tuoi più grandi sogni e illusioni, o forse anche per liberarti dalle catene, sia materiali che spirituali. Il migliore dei pianeti, Giove, è elevato e alla sua massima influenza, quindi ora puoi ottenere ciò che la vita ti ha forse negato in altri momenti.

Pesci

A volte ti fidi e spalanchi le porte della tua vita a persone che poi finiscono per tradirti e farti molto male, mentre in altre occasioni diffidi e respingi apertamente le persone che ti amano davvero e lottano per aiutarti in ogni modo. cuore. Una situazione di questa natura ti accadrà oggi.