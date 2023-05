Oroscopo Branko domani 15 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

L’uomo propone e Dio dispone perché oggi hai in programma di fare una serie di cose che desideri veramente o un breve viaggio di piacere. Tuttavia, questo non sarà possibile perché una persona cara avrà un problema e avrà bisogno di te. Oggi dovrai fare dei sacrifici o delle dimissioni che non puoi evitare.

Capricorno

Oggi ti aspetta una felice sorpresa legata all’amore. Una persona che era lontana torna per essere al tuo fianco per darti una grande gioia e magari ricostruire un rapporto. Un aspetto molto favorevole di Urano darà una svolta molto positiva al tuo cuore che arriverà in un modo che non avevi immaginato.

Acquario

Una perdita inaspettata nella tua casa o correlata alla tua auto o a uno qualsiasi dei tuoi beni ti farà spendere una notevole quantità di denaro e rovinerà anche le aspettative che avevi per oggi. Fortunatamente, alla fine tutto andrà bene ed è molto probabile che le conseguenze o le spese non siano così grandi

Pesci

Oggi ti sentirai un Don Chisciotte o un cavaliere errante, pieno di sogni e illusioni e preoccupato di aiutare tutti i tuoi cari e di lottare per coloro che consideri più deboli. È un giorno favorevole per voi, anche se con qualche tensione familiare, perché agite sempre molto più con il cuore che con la testa.