Oroscopo Branko domani 15 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Se sei fuori dal tuo ambiente abituale, fai attenzione alle persone che non conosci affatto, perché possono ingannarti. Presta molta attenzione alle prese in giro. La fine di un ciclo di vita si avvicina per te e presto dovrai affrontare sfide per le quali pensi di non essere preparato. Se rimuovi la paura vedrai grandi opportunità. Dovresti curare un po’ di più la tua immagine personale, perché a volte trasmette messaggi sbagliati. Non devi cambiare stile, ma rinnovare un po’ il tuo guardaroba.

Giornata interessante per incontrare persone del sesso opposto. Se incontri qualcuno che ti piace, ma inizialmente non ti nota, cerca di attirare la sua attenzione. È quasi sempre consigliabile separare il lavoro dalle emozioni, perché, se si mescolano, entrambe le aree possono contaminarsi e alterare il proprio equilibrio. Notevoli miglioramenti nella qualità della vita sono all’orizzonte. Se sei malato o debole, le tue forze torneranno presto e ti sentirai come mai prima d’ora.

Bilancia

Oggi è previsto un po’ di romanticismo. Se non hai un partner, servirà a risvegliare tutti i tuoi sensi. Se ce l’hai, fai attenzione ai messaggi che invii o potresti creare confusione. Le stelle ti spingono verso una storia d’amore di cui diffidi. Metti da parte le tue perplessità e lasciati trasportare dalla passione, farà molto bene al tuo spirito. Ignora le voci che riguardano una persona di cui ti fidi e, soprattutto, non mettere in dubbio le sue azioni. Qualcuno vuole screditarlo.

Scorpione

Oggi basteranno un paio di sorrisi perché le persone intorno a te ti considerino irresistibile. Approfitta del tuo stato di grazia per liberare la creatività. Fai conoscere agli altri le tue idee, esprimile e difendile con fermezza, ma non cadere nella tentazione di imporle, anche se hai ragione. Oggi arriverà un afflusso inaspettato di denaro che ti darà un falso senso di benessere. Il denaro è una cosa positiva, ma non risolve tutti i problemi.