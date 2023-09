Oroscopo Branko domani 15 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Non correre rischi e sii onesto oggi quando si tratta di mostrare le tue carte. Se giochi con i sentimenti di un’altra persona puoi causargli molti danni inutili. Il tuo desiderio di ritrovare te stesso ti fa preferire non dover interagire con gli altri in questi giorni. Dedica più tempo a te stesso. Vagare da un posto all’altro, senza fermarsi troppo in nessun posto, non ti porterà da nessuna parte. Prova a rallentare un po’ il ritmo e a goderti un po’ di più le cose.

Dedica oggi al riposo. Tutto ciò che sembra stanchezza deve rimanere fuori dalla tua agenda. La tua salute dipende da questo. La lettura è una buona alternativa. Un problema importante che cova da molto tempo nella tua famiglia emergerà oggi e causerà profondi disordini tra i tuoi cari. Stai calmo. Questo è un buon momento per mostrare il tuo affetto a una persona vicina con cui trovi difficile parlare di sentimenti. Non perdere l’occasione, non te ne pentirai.

Gemelli

Devi sbarazzarti di un pensiero negativo che ti attraversa la testa ancora e ancora, impedendoti di goderti la vita. Allontanalo da te e noterai un rapido cambiamento. Cercate di mantenere il controllo delle vostre emozioni e vi assicurerete che le decisioni che prenderete in campo sentimentale si basino su giudizi corretti. Durante la giornata riceverai soldi che sono tuoi, ma che non ti aspettavi così presto. Ti renderà molto felice e ti sentirai pronto per fare nuovi progetti.

Cancro

Approfitta del tempo libero che hai per analizzare l’andamento della tua esistenza. Mentre rifletti, troverai diversi aspetti che possono essere migliorati. Metti un po’ di flessibilità nella tua vita, altrimenti la rigidità con cui ti comporti nella routine quotidiana finirà per ostacolare i tuoi progressi. Se puoi, prenditi una vacanza. La sfiducia gratuita ti porterà solo problemi con i tuoi colleghi. Una cosa è la prudenza necessaria, un’altra il disprezzo infondato.