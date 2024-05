Tragico decesso a 23 anni: giovane rimane incastrato in un cassonetto di abiti usati, aveva sogni di matrimonio e una propria casa

Costantin Romeo Antonie, un giovane di 23 anni con sogni e progetti per il futuro, ha tragicamente perso la vita il 6 maggio a Canonica d’Adda, Bergamo. Mentre cercava di recuperare degli indumenti da un cassonetto per abiti usati, è rimasto incastrato e è deceduto per asfissia, un evento che ha lasciato la sua famiglia e la comunità in stato di shock.





Conosciuto affettuosamente come “Jony” dai suoi cari, Costantin aveva celebrato la Pasqua ortodossa solo pochi giorni prima dell’incidente, un momento di gioia e comunione con la famiglia all’aperto, come raccontato dal cognato a L’Eco di Bergamo. “Era una giornata di festa e divertimento. Non sappiamo cosa gli sia passato per la testa quella notte,” ha detto il cognato.

Costantin era arrivato in Italia cinque anni fa dalla Romania e viveva in un cascinale a Fara d’Adda, lavorando occasionalmente come muratore. La notte del tragico evento, le telecamere di sorveglianza lo hanno ripreso mentre superava la recinzione di una piazzola ecologica e si introduceva nel cassonetto. Le immagini mostrano il giovane che, tentando di prendere degli abiti, è rimasto intrappolato nel meccanismo basculante del contenitore in acciaio, morendo in seguito per asfissia.

La famiglia ha deciso di rimpatriare il corpo di Costantin per i funerali nella sua città natale, Târgu Jiu, rispettando così i desideri dei suoi familiari. Il sostituto procuratore incaricato dell’indagine sta considerando di aprire un fascicolo per indagare più a fondo sulla morte di Costantin e ha disposto l’autopsia per chiarire le circostanze esatte del decesso.

La scomparsa di Costantin sotto circostanze così tragiche sottolinea la vulnerabilità di chi, spinto dalla disperazione o dalla necessità, si ritrova a compiere gesti estremi per tentare di migliorare la propria situazione. La comunità locale e la diaspora romena sono unite nel lutto per la perdita di una vita giovane e piena di potenziale, spezzata in modo così improvviso e drammatico.