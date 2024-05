Trovare lavoro si rivela difficile: “Sono i tatuaggi il problema?”

In un recente video su TikTok, una ragazza ha condiviso la sua frustrazione nel cercare un’occupazione, evidenziando come l’ingresso nel mondo del lavoro possa trasformarsi in un vero e proprio percorso a ostacoli. Nonostante gli anni di studio e le specializzazioni, molti giovani si trovano costretti a ridimensionare le proprie aspirazioni professionali, accettando offerte di lavoro precarie e scarsamente retribuite.





Oltre alle sfide economiche e contrattuali, emergono anche discriminazioni basate sull’aspetto fisico, come il trucco, i tatuaggi o i piercing, che possono influenzare negativamente le opportunità lavorative. La ragazza nel video, identificata come Ash, ha rivelato che, nonostante un curriculum solido, viene spesso respinta per la sua “poca esperienza”, una motivazione che lei ritiene incongruente con le sue reali competenze.

Ash ha espresso il sospetto che questa giustificazione sia soltanto un pretesto per nascondere pregiudizi legati al suo aspetto, caratterizzato da numerosi tatuaggi e piercing. Ha narrato un episodio specifico in cui, dopo essere stata rifiutata per un lavoro via email senza un colloquio diretto, si è recata personalmente in negozio per chiedere spiegazioni. Alla sua domanda se i tatuaggi avessero influenzato la decisione, le è stato risposto di no, ma Ash rimane scettica riguardo alla sincerità di questa affermazione.

Il video ha scatenato una vasta discussione online, con molti utenti che hanno condiviso le loro esperienze e opinioni. Alcuni sostengono che la mancanza di esperienza sia un criterio valido di selezione, mentre altri credono che i pregiudizi sull’aspetto fisico di Ash siano il vero ostacolo.

Ash ha concluso il suo messaggio su TikTok affermando: “Odio il fatto che i miei tatuaggi debbano influenzare le mie possibilità di trovare lavoro. Non è giusto che, solo perché sono tatuata, non debba essere considerata una buona dipendente. Ho conosciuto alcune delle persone più intelligenti e capaci con piercing e tatuaggi.”

Questo caso evidenzia una problematica più ampia relativa alla discriminazione nel mercato del lavoro basata su aspetti superficiali, che continua a essere un argomento di dibattito acceso sia online che nella società in generale.