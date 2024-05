Ecco Holden senza autotune: il video spopola online, cosa ne pensate?

Recentemente, è emerso online un video che mostra Holden, noto partecipante di Amici 23, cantare senza l’ausilio dell’autotune prima del suo ingresso nel famoso talent show di Canale 5. Questa rivelazione offre ai fan e ai critici un raro ascolto della sua voce naturale, evidenziando le sue capacità vocali grezze.





Holden, che ha raggiunto le fasi finali di Amici 23 nonostante un percorso turbolento, comprese tensioni con i maestri come Rudy Zerbi e un breve periodo di riflessione sulla sua permanenza nel programma, ha spesso suscitato discussioni per il suo frequente ricorso all’autotune. La sua dichiarazione di non aver completato un’assegnazione a causa degli impegni con la produzione del suo EP durante la settima puntata del Serale ha ulteriormente alimentato le critiche.

La voce di Holden, in particolare, è stata oggetto di severi giudizi da parte di figure come Luca Jurman, ex insegnante di canto di Amici, che ha criticato una sua esibizione acustica organizzata da Anna Pettinelli come “proprio brutta” a causa di un’evidente instabilità vocale.

Il video in questione, che mostra Holden eseguire “Impossible” senza modifiche vocali, risale a prima della sua partecipazione ad Amici e ha provocato reazioni contrastanti tra gli utenti di internet. Mentre alcuni hanno commentato negativamente sulla sua prestazione, altri difendono il suo notevole miglioramento nel tempo. Infatti, i sostenitori di Holden sottolineano i successi raggiunti dal cantante, inclusi due dischi d’oro e uno di platino, evidenziando un timbro ora riconoscibile e un’evoluzione artistica lodabile.

In questo contesto di opinioni divise, la carriera di Holden dimostra come il talento possa evolversi e come il pubblico possa percepire in modi molto diversi il percorso di un artista. La discussione continua: voi da che parte state? Condividete le vostre opinioni nei commenti.

