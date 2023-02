Oroscopo Branko domani 16 febbraio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 16 febbraio Ariete

Dopo un periodo di tagli e alcune delusioni in materia d’amore sei diventato un po ‘più freddo. Ma non incolpare gli altri per non aver soddisfatto le tue aspettative. Evitate, per il vostro bene, di censurare coloro che vi circondano o di essere autoritari.

Oroscopo Branko 16 febbraio Toro

Modera il tempo che dedichi alla tua professione e lascia i problemi del lavoro lontano da casa. Tutti abbiamo bisogno del luogo in cui viviamo per offrirci un rifugio. Accendi una canna da palo santo e fai circolare per le stanze per tenere lontane le vibrazioni negative.

Oroscopo Branko 16 febbraio Gemelli

Fai molta attenzione a tutto ciò che dici, perché a volte hai la tendenza a parlare di più e poi potresti pentirtene. D’altra parte, dovresti considerare diversi punti di vista e consigliarti bene per non saltare alle conclusioni. Chiuderai le porte per aprirne altre.

Oroscopo Branko 16 febbraio Cancro

Il tuo desiderio di eccellere nelle questioni economiche può metterti nei guai. Questo non è un periodo indicato per essere portato avanti dalla speculazione finanziaria, né per investire in progetti che sono ancora verdi. Ti consigliamo di mettere in ordine le tue finanze e risparmiare per i tuoi piani futuri.