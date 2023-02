Oroscopo Branko domani 16 febbraio 2023, le previsioni complete

Ariete

Stai incontrando complicazioni quotidiane al lavoro o con un eccesso di cose da fare, Ariete. Oggi hai la sensazione di non sapere nemmeno da dove cominciare. Se cambi il tuo atteggiamento mentale vedrai come vuoi mandare tutto al corno. Inizia il tuo compito oggi senza pensare a ciò che ti aspetta. È come farsi strada a poco a poco. Il panorama si schiarirà e vedrai che non era tanto quanto immaginavi. Non protestare o fare il broncio, Ariete. Ti stanno valutando per proporre qualcosa di meglio. Tienilo a mente. Se esci con un ragazzo di recente, forse oggi scoprirai che i giorni in cui non lo vedi sta brancolando a un’altra porta. Se sei interessato e pensi che ne valga la pena, presta più attenzione ad esso su base giornaliera. Rendi più concreta quell’amicizia speciale.

Toro

Stai mettendo un freno a molti aspetti della tua vita ogni giorno, Toro, ma più specificamente nel campo professionale. Se hai in mente un progetto oggi, non abbandonarlo solo perché pensi che in passato qualcosa di simile non abbia funzionato per te. Sei in un altro momento e sicuramente hai imparato dagli errori che ti hanno impedito di raggiungere il successo. Riprova. Inizia oggi a trovare un modo per muovere i primi passi. Togliti dalla testa queste idee negative! La stessa cosa potrebbe accaderti ogni giorno con la tua relazione, Toro. Carichi il tuo ragazzo morto con altre esperienze che non si sono realizzate. Almeno provalo. È una persona che ha molta pazienza e che ha resistito finora, ma potrebbe stancarsi molto presto.

Gemelli

Sei finalmente riuscito a cambiare il chip e lasciarti alle spalle alcune cose che ti legavano al passato e che ti stavano danneggiando, Gemelli. Oggi hai già una visione più positiva delle cose. Cerca di non perderlo. Oggi puoi vedere come il tuo atteggiamento influenza ciò che ti circonda. Potresti ricevere un commento positivo sul lavoro, qualcosa che fino a poco tempo fa era impensabile. Avete compiuto un passo molto importante per progredire ogni giorno in molti settori. Oggi l’atmosfera familiare sarà molto ricettiva. Se devi chiedere qualcosa ai tuoi genitori o fratelli, non lasciarlo per dopo, Gemelli. Se hai una relazione a lungo termine, ricorda di mettere una nota di sorpresa ed eccitazione di tanto in tanto. Non lasciate che la monotonia della vita quotidiana invada questo amore confortante.

Cancro

È molto probabile che oggi ti senta più a tuo agio al lavoro, Cancro. Se ti fermi a pensare vedrai che la situazione è la stessa dei giorni passati e che sei tu che hai cambiato prospettiva, per fortuna. Dovresti farlo anche con altri problemi che trovi difficili da affrontare, come quella situazione familiare che ti rende preoccupato e di cattivo umore su base giornaliera. Forse se pensassi e agissi in modo più ottimistico, non sarebbe più un problema. Non c’è nulla che non abbia soluzione, devi solo avere la capacità di trovarla. Nel campo sentimentale, il Cancro, hai accanto una persona che corrisponde all’amore che provi, ma non osi mostrarlo quotidianamente per paura che possa sentirsi troppo al sicuro. Sei in errore, adotta un altro atteggiamento.

Leone

Hai la possibilità di avanzare nel tuo lavoro, Leone, anche se la tua impressione quotidiana è l’opposto. Oggi è un buon giorno per fare una chiacchierata con i tuoi capi se pensi che il tuo stipendio non corrisponda al tuo livello professionale o se vuoi rivendicare qualche altro aspetto. Requisito essenziale è che tu lo faccia positivamente. E se hai un’idea per esporli, non esitare a farlo. Puoi sollevare molti punti agli occhi dei tuoi superiori. È probabile che un membro della famiglia o un amico molto intimo stia lottando finanziariamente. Aiutatelo oggi dove potete. Ciò che conta non è la quantità ma l’intenzione. Se hai appena iniziato a uscire con qualcuno, Leo, non avere fretta di andare avanti. Goditi ogni giorno quanto sia meravigliosa questa prima fase dell’innamoramento, tutto arriverà a tempo debito.

Vergine

Una giornata eccellente ti aspetta oggi sotto molti aspetti, Vergine, ma soprattutto al lavoro. Ora brillate ogni giorno con la vostra luce e tutto è perché avete smesso di fare le cose come sono state stabilite e avete cercato nuovi incentivi nel modo in cui adempite ai vostri obblighi. In campo sentimentale, se sei in una relazione a lungo termine e stai notando che manca un po ‘di emozione, approfitta di questa buona proiezione astrale che ti sta avvantaggiando e sorprendi il tuo partner con un appuntamento a sorpresa, la Vergine. Portalo in un posto che non si aspetta e prepara una serata speciale. Non aspettare il fine settimana, puoi iniziare oggi e sarai ancora più sorpreso. Sarà un momento di relax e romanticismo che entrambi ricorderete quotidianamente per molto tempo.

Bilancia

Sei carico quotidianamente di obblighi e responsabilità sul lavoro, Bilancia, quindi ci sono momenti in cui è in salita. Guardate oggi al futuro e vedrete che tutto questo sforzo che fate ora ha un obiettivo molto chiaro: il riconoscimento dei vostri superiori. Non scoraggiarti ora perché lo stai capendo. Questo pomeriggio vai a fare shopping e rinnova un po ‘il tuo guardaroba, ne hai bisogno di fronte al bel tempo e aumenterà anche il tuo morale. Sarà bene per te creare un’illusione, come decidere le vacanze estive. Oggi tieni gli occhi ben aperti perché le stelle ti danno un incontro casuale con una persona che potresti già conoscere anche se non gli hai prestato attenzione. Potrebbe essere la tua anima gemella. Ti concentri quotidianamente su altre cose e non percepisci quei segni.

Scorpione

Hai una testa piena di buone idee su base giornaliera, Scorpione, il problema è che non le metti in pratica e vengono dimenticate. In modo che questo non accada a te, prendi da oggi l’abitudine di scriverlo su un quaderno o sul tuo cellulare. Controllalo quotidianamente e non solo aiuterai la tua memoria, ma manterrai anche accesa la fiamma dell’illusione. Inoltre, di notte metti il tuo taccuino e una penna sul comodino. Alcuni sogni sono rivelatori, Scorpione, solo che non possiamo ricordarli. Quando ti svegli, scrivi ciò che ricordi. Rimarrai stupito dalle cose che i sogni possono annunciarti. Approfitta di questa fonte di informazioni. Oggi sei a un passo dall’entrare in una fase eccellente della tua vita in cui tutto funzionerà meglio per te su base giornaliera. Abbi un po’ di pazienza perché sta arrivando.

Sagittario

Potresti ricevere una proposta di lavoro inaspettata oggi, Sagittario. È qualcosa che hai sognato ogni giorno e che non dovresti rifiutare perché è un passo avanti nella tua carriera professionale e anche un sostanziale miglioramento del tuo reddito. Accettalo ma non lasciare la tua attuale azienda in asso. Farai un’impressione migliore se chiedi un po ‘più di tempo per unirti alla tua nuova posizione. Questa onestà sarà molto apprezzata. Nel campo sentimentale, Sagittario, potresti attraversare una piccola crisi di coppia oggi, che è principalmente dovuta alla tua mancanza di comprensione con il tuo ragazzo. Ora ha problemi da risolvere e questo non è il momento di avanzare richieste. Interessatevi a ciò che gli accade quotidianamente e dategli il vostro sostegno. Impara ad ascoltare, perché sicuramente ha già provato a dirtelo ma non ci è riuscito.

Capricorno

Se oggi ti senti debole e a bassa energia, Capricorno, forse a causa della mancanza di riposo o che non dormi profondamente la notte. Fai un bagno caldo o una doccia ogni giorno prima di andare a letto e prepara erbe rilassanti. Un sacchetto di lavanda sotto il cuscino ti aiuterà anche a ottenere un sonno riposante. Domani ti sveglierai come nuovo. Se oggi ricevi una fattura per servizi che consideri eccessivi, non smettere di pagare, reclamare per il percorso stabilito dalla società e non smettere di seguire il corso del tuo reclamo. Nel campo sentimentale, Capricorno, potresti notare che ogni giorno c’è una mancanza di scintilla nella tua relazione. Non aspettarti che sia sempre l’altro a risolvere il problema. Sei coinvolto e puoi anche prendere l’iniziativa. Non aspettare oltre, fallo oggi.

Acquario

È probabile che oggi avrai l’opportunità che stavi aspettando ogni giorno, Acquario. Potresti ricevere una chiamata per fissare un appuntamento professionale. Non dimenticare che devi andare impeccabile, che l’immagine è il tuo primo biglietto da visita. E non iniziare a innervosirti perché questo non ti aiuterà affatto a ottenere ciò che proponi. Mantieni la calma e, se necessario, prendi un tiglio. I nervi sono molto insidiosi. Non lasciare che ti dominino o questa occasione unica svanirà. In amore, Acquario, se la persona che hai iniziato a frequentare da poco insiste nel dirti quotidianamente come devi fare le cose e prendere decisioni per te, imposta dei limiti in questo momento o ti troverai con un problema serio in seguito perché non sarai in grado di controllarlo.

Pesci

Non aspettare un altro giorno per dare un tocco alla tua immagine, Pesci. Vederti ogni giorno allo stesso modo finisce per annoiarti ed è proprio questo che ti sta accadendo oggi. Cogli l’occasione per cambiare look, per dare un tocco speciale ai tuoi capelli che mette in risalto la tua personalità. Fatelo, perché questa noia si sta diffondendo in altre aree della vostra vita. Agisci per prevenirlo. Se ti senti immerso nella monotonia ogni giorno, unisciti alla palestra, alla danza, alla zumba o alle lezioni di lingua oggi, qualsiasi attività che ti dia un incentivo. Libererai la mente e recupererai l’ottimismo, Pesci. In amore, questa persona speciale che ti ha affascinato, può anche avere un interesse per te, anche se credi che tutto rimarrà nell’amore platonico. Fidati di più del tuo fascino.