Oroscopo Branko domani 16 febbraio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 16 febbraio Leone

Questa lunazione segnerà un prima e un dopo, poiché deciderai di tagliare le relazioni negative e cercare il sostegno di persone più serie e responsabili. Sarà il momento di mostrarti come sei, anche se gli altri disapprovano.

Oroscopo Branko 16 febbraio Vergine

Ora avrai voglia di riposare e allontanarti dalla vista degli altri. Ti consiglio di andare al tuo ritmo e prenderti del tempo per riflettere da solo. Impara dagli errori in modo da non commetterli di nuovo. Concediti la possibilità di allontanarti dal caos.

Oroscopo Branko 16 febbraio Bilancia

Una certa delusione sembra inevitabile, soprattutto perché ti sei fidato molto di un amico che non ha mantenuto ciò che ha promesso. Ma, nonostante i fallimenti degli altri, il tuo oroscopo ti consiglia di non essere egoista e di continuare a scommettere sulle tue relazioni.

Oroscopo Branko 16 febbraio Scorpione

Aumenterà il livello di obblighi che dovrai adempiere sia al lavoro che a casa e, a volte, potresti sentire di portare troppo peso sulla schiena. Chiedi ai tuoi familiari di chiedere meno da te e di sostenerti di più.