Oroscopo Branko domani 16 gennaio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 16 gennaio LEONE

I viaggi, i contatti stranieri sono esaltati favorevolmente con il sole ora nella tua nona casa. Non hai scuse per non viaggiare. Vai avanti. Includi la tua famiglia o buoni amici nei tuoi piani. Non continuare a lasciarlo per dopo perché l’amore potrebbe aspettarti. Chiave del giorno: Ambizione. Numeri fortunati: 4, 43, 50.

Oroscopo Branko 16 gennaio VERGINE

Cercherai una guida nello spirituale e sarai coinvolto in ciò che prima consideravi assurdo. Con il sole che riscalda la tua ottava casa, la tua sessualità è esaltata, alla ricerca di nuove ed eccitanti esperienze nel tuo partner. Domina i tuoi impulsi perché potresti essere molto esigente. Chiave del giorno: Determinazione. Numeri fortunati: 11, 26, 42.

Oroscopo Branko 16 gennaio BILANCIA

Se non hai ancora trovato la tua dolce metà, l’energia del sole ora ti dà quella spinta in più di cui hai bisogno per incontrare quella persona che farà vibrare le fibre più profonde del tuo cuore. Giovani e bambini verranno a dare un tocco di allegria alla tua vita. Chiave del giorno: Attenzione. Numeri fortunati: 8, 14, 36.

Oroscopo Branko 16 gennaio SCORPIONE

Il sole che ti dona molta energia, vitalità e forza fisica. Superi i problemi di salute e recuperi tutto quello che avevi lasciato in sospeso perché non avevi il coraggio di realizzarlo. È tempo di fare esercizio, di rimettersi in forma, di nutrirsi correttamente. Chiave del giorno: Esteriorizzare. Numeri fortunati: 1, 11, 37.