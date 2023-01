Oroscopo Branko domani 16 gennaio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 16 gennaio SAGITTARIO

La tua vita è piena di gioia con il sole che fa il suo ingresso nella tua quinta casa. Persone giovani e allegre al tuo fianco, che ti contagiano con la loro energia positiva. Buone notizie ti arrivano dall’estero e un viaggio breve ma molto divertente è all’ordine del giorno. Al lavoro ottieni una vittoria, un trionfo.Chiave del giorno: Decisione. Numeri fortunati: 4, 21, 30.

Oroscopo Branko 16 gennaio CAPRICORNO

Rimodellare, ampliare o trasferirsi in una nuova residenza. Approfitta del fatto che il Sole è nella tua quarta casa, influenzando positivamente tutto ciò che riguarda la casa. Sarai in quelli per iniziare una nuova vita. Metti da parte le preoccupazioni e risolvi i problemi man mano che si presentano. Chiave del giorno: Vitalità.Numeri fortunati: 10, 28, 58.

Oroscopo Branko 16 gennaio ACQUARIO

Tutto ciò che riguarda la comunicazione è brillantemente atteso per te. Scrivi, chiama e viaggia, l’importante è che non ristagni e che ti faccia sentire. Lavoro e studio vanno di pari passo. È molto probabile che tu partecipi a conferenze o seminari per ampliare le tue conoscenze. Chiave del giorno: Cambiamenti. Numeri fortunati: 4, 34, 39.

Oroscopo Branko 16 gennaio PESCI

Con il sole nella tua seconda casa, avrai molte opportunità per guadagnarlo senza troppi sforzi da parte tua. Tutto è più facile per te, specialmente nelle finanze. Ciò che hai seminato in passato sta dando i suoi frutti. Puoi sentirti orgoglioso dei tuoi sforzi per migliorare te stesso. Chiave del giorno: Attenzione. Numeri fortunati: 13, 34, 57.