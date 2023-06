Oroscopo Branko domani 16 giugno 2023: previsioni in anteprima Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Oroscopo Branko 16 giugno Ariete

Un giorno ti aspetta qualcosa di più armonioso o piacevole dei precedenti, e non solo sul lavoro ma anche nelle tue faccende più intime. Una giornata particolarmente favorevole per coltivare relazioni e contatti, sia di lavoro o di lavoro che quelli che riguardano la vita intima. Sarai accompagnato da una moderata fortuna. In amore ti aspettano sorprese molto piacevoli. Parti per un’avventura ora che ti senti pieno di energia e vuoi cambiare la routine della tua vita quotidiana. È ora di iniziare a creare cose nuove nella tua vita. Metti da parte le tue paure e insicurezze e osa esplorare l’ignoto.

PAROLA SACRA: creare

NUMERI FORTUNATI: 4, 7, 13

Oroscopo Branko 16 giugno Toro

La Luna oggi sarà nel vostro segno, dandovi un ruolo maggiore, soprattutto per quanto riguarda le questioni familiari e la vita intima. È un giorno favorevole in cui predomineranno esperienze ed eventi piacevoli, ma devi stare un po’ attento con l’invidia, perché ce l’hai più di quanto pensi. Dì di sì a quelle idee che hai in mente e che alcuni considerano impossibili da realizzare. Le stelle illuminano tutto ciò che è legato alla tua famiglia, alla tua casa, al luogo in cui vivi. Hai il via libera per decorare, cambiare a piacimento quell’angolo in cui trascorri la maggior parte del tuo tempo. Combina il comfort con la bellezza.

PAROLA SACRA: creare

NUMERI FORTUNATI: 4, 7, 13

Oroscopo Branko 16 giugno Gemelli

Non cercare di coprire più di quanto puoi, di solito lo fai spesso in modo che in questo momento non funzioni per te e ti complichi anche la vita. Prendi le cose con più calma, l’importante è arrivare e raggiungere i tuoi obiettivi, ma non si tratta di essere i primi. Grande attività, ma sarà un po’ caotica. Tutto ciò che riguarda il mistico, lo spirituale è enfatizzato. Sei un essere universale, quindi sarà molto facile per te essere coinvolto in tutto ciò che è apprendimento, conoscenza. Questo è il tuo momento per essere coinvolto negli studi di astrologia, metafisica, imparare a meditare e anche per entrare in contatto con le forze spirituali che ti circondano.

PAROLA SACRA: creare

NUMERI FORTUNATI: 4, 7, 13

Oroscopo Branko 16 giugno Cancro

Oggi avrai una sensibilità superficiale ancora maggiore che in molte altre occasioni. Non dimenticare che può essere un’arma a doppio taglio, può darti le armi necessarie per raggiungere tanti obiettivi o forse potrebbe anche autodistruggerti, dipende solo da te. Ma fortunatamente, il tuo destino è sempre più su strade migliori. Ora non può mancare nulla. Ricevi il giorno sotto l’energia positiva dei pianeti. Cogli l’opportunità di realizzare nuovi progetti sia nella tua vita personale che in tutto ciò che riguarda il tuo lavoro. Il momento è ideale per un nuovo taglio di capelli, decorare la tua casa e lanciare le tue brillanti idee in relazione al tuo lavoro o alla tua attività.