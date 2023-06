Oroscopo Branko domani 16 giugno 2023: gli astri migliori Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Oroscopo Branko 16 giugno Leone

Marte e Mercurio si troveranno in una posizione dissonante e molte volte, anche volendo evitarlo, vi ritroverete attratti a far emergere il lato più dispotico e meno amabile della vostra personalità. I tuoi nemici non possono fare nulla contro di te, ma oggi tu stesso potresti essere il tuo peggior nemico, quindi devi lottare per rilassarti. Ti metti al tuo posto, poiché sarai in grado di attirare l’attenzione, soprattutto di quelli dell’altro sesso. Non prenderai nessuno sul serio per il momento in cui si tratta di amore. Il tuo potere di comandare, di dirigere, è esaltato. Ti piacerebbe prendere l’iniziativa ora, ma in modo divertente, senza pretese o richieste agli altri.

PAROLA SACRA: Progetti

NUMERI FORTUNATI: 36, 3, 10

Oroscopo Branko 16 giugno Vergine

Oggi proverai una grande gioia, qualcosa che arriverà inaspettatamente e potrebbe influenzare il tuo lavoro o la tua vita intima, o forse entrambi. Molte volte combatti per qualcosa che è molto importante per te e tuttavia non riesci a raggiungerlo; e un giorno, quando meno te lo aspetti, quella stessa cosa entra nella tua vita inaspettatamente. I tuoi sensori emotivi sono fortemente attivati ​​e sarai in grado di sentire in prima persona ciò che gli altri provano e soffrono. L’energia planetaria ti porta a stabilire un contatto speciale con chi ami e a scoprire nuovi sentimenti verso qualcuno che fino ad ora consideravi solo un amico.

Oroscopo Branko 16 giugno Bilancia

Tendi sempre a fare le cose diplomaticamente, preferisci gli accordi agli scontri, tuttavia oggi sarai molto più competitivo e un combattente, anche più audace di quanto sei abituato. Fortunatamente, funzionerà per te. Se devi fare un viaggio raggiungerai i tuoi obiettivi con successo. Metti le cose in chiaro nel momento in cui accadono, ma in modo diplomatico, senza agitarsi, con molta calma. Non dare agli altri il controllo della tua vita lasciandoti trasportare dalle emozioni. Pensa attentamente a cosa farai e cosa dirai prima di agire. Chi ti attacca è perché ha bisogno di aiuto, amore e perché ha una bassa autostima.

PAROLA SACRA: calma

NUMERI FORTUNATI: 8, 10, 3

Oroscopo Branko 16 giugno Scorpione

Tendi a dare all’esterno un’immagine fredda, calcolatrice e pragmatica, ma in fondo hai una delle personalità più passionali e vulcaniche, forse la più, e proprio oggi sarai molto felice perché uno dei tuoi sogni. Ti aspettano momenti di felicità che non ti aspettavi. Tutti i conflitti assumono una sfumatura molto emotiva. Una donna, madre, amica, sorella ti porta ad affrontare realtà molto necessarie per il tuo sviluppo personale. Padroneggia la rabbia, il coraggio, la gelosia. Non tormentare te stesso o il tuo partner con idee assurde che esistono solo nella tua immaginazione e che danneggiano così tanto qualsiasi relazione affettiva.