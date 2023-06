Oroscopo Branko domani 16 giugno 2023: lo zodiaco perfetto Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Oroscopo Branko 16 giugno Sagittario

Ancora una volta, devo insistere affinché tu stia molto attento ai tradimenti e agli attacchi alle spalle. All’esterno tutti tendono a trattarti con gentilezza, come se ti apprezzassero e fossero tuoi amici, ma la realtà è molto diversa, spiano i tuoi movimenti e le tue azioni perché sono molto invidiosi di te, anche se non possono fare nulla con te. Approfitta della giornata di oggi per mettere in atto quelle cose che hai lasciato in sospeso, quello che non hai appena risolto. Ogni idea che ti viene in mente sarà accolta da coloro che vogliono aiutarti a raggiungere il successo nella tua vita. La fortuna ti sorride. Vengono presentate nuove opportunità per progredire e aumentare le tue entrate.

PAROLA SACRA: calma

NUMERI FORTUNATI: 8, 10, 3

Oroscopo Branko 16 giugno Capricorno

Momenti di cambiamenti legati al tuo lavoro e ai tuoi affari materiali. Arrivano notizie e si aprono nuove tappe che ti porteranno successo e buona fortuna. A poco a poco il tuo destino sta evolvendo in meglio, ma il tuo temperamento malinconico e la tua disposizione pessimista ti impediscono di vederlo. Viaggi abbastanza fortunato. Approfitta del weekend in arrivo per organizzarti e fare spazio o tempo nella tua agenda, per dedicarlo anima e corpo a te, alla tua persona. Il desiderio di fare qualcosa di nuovo in relazione al tuo benessere fisico ed emotivo è enfatizzato in te oggi. Un nuovo piano di esercizio e dieta non farebbe male.

PAROLA SACRA: Benessere

NUMERI FORTUNATI: 32, 8, 21

Oroscopo Branko 16 giugno Acquario

Hai una grande capacità di amare e perdonare, almeno quando ti sforzi di tirare fuori e coltivare il meglio di te stesso, e per un motivo o per l’altro oggi sarà proprio uno di quei giorni. Hai i tuoi modi e ciò che ti eccita o ti rende felice di solito non è ciò che rende felice la maggioranza. Oggi avrai una buona giornata. Prenditi cura dei piccoli incidenti sia a casa che in viaggio. Non andare in giro a correre rischi inutili, non tentare il pericolo. La tua energia personale si intensifica, attirando a te persone potenti con personalità forti come la tua. Cercherai di unirti in collaborazione con qualcuno che conosci a malapena.

Oroscopo Branko 16 giugno Pesci

Puoi dare tutto per le persone che ami e proprio oggi ti potrebbe essere presentata un’opportunità per metterlo in pratica. È una buona giornata per te perché la tua capacità di amare e sacrificare servirà, tra l’altro, affinché molti di coloro che ti circondano realizzino pienamente quanto vali veramente. La tua famiglia, coloro che ti vogliono bene e che sono sempre stati presenti nella tua vita, si uniscono, si identificano ancora di più con te per aiutarti in qualsiasi cosa tu abbia bisogno. L’amore che hai dato agli altri ti moltiplica. Ti viene concesso un desiderio che hai tenuto segreto per molto tempo. Inizi a vedere cambiamenti positivi nella tua vita.