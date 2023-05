Oroscopo Branko domani 16 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Arriva una nuova settimana che affronterete con grande entusiasmo. Ora più che mai hai tanta voglia di andare avanti, andare alla radice dei problemi e non perdere tempo sui dettagli. Fortunatamente, la fortuna è con te e ti aiuterà a far fruttare tutti i tuoi sforzi e, in generale, a passare una buona giornata oggi.

Vergine

Oggi le magnifiche influenze del Sole e di Giove ti aiuteranno ad avere una giornata fruttuosa sul lavoro e più felice del solito nella tua vita intima. I tuoi valori e i tuoi sforzi saranno riconosciuti e il destino ti metterà al posto che ti spetta. È un giorno che può avere molta magia o speciale e devi lasciarti andare.

Bilancia

Inizierai questa nuova settimana con entusiasmo e un gran numero di obiettivi da raggiungere, ma anche con più illusioni o speranze e più spirito combattivo del solito. D’altra parte, ti aspetta una giornata fruttuosa in cui le cose ti andranno bene grazie al tuo tenace impegno e non con l’aiuto della fortuna.

Scorpione

Oggi all’esterno tutti ti vedranno forte e fiducioso, capace di affrontare con successo le difficoltà e dimostrare la propria categoria, ma non sarà la realtà all’interno, dove sarai molto più dominato dalla tristezza o dalla preoccupazione a causa di problemi legati al tuo intimo vita. Per fortuna cresci nei momenti peggiori.