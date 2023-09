Oroscopo Branko domani 16 settembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Opportunità interessanti appaiono nel campo professionale, direttamente correlate all’aumento del reddito. La tua salute ha bisogno di più esercizio. Se rimani sicuro dei tuoi sentimenti e anche di quelli del tuo partner, i problemi che attraversi saranno semplicemente un aneddoto. Anche se i disaccordi saranno importanti, alla fine arriverà la soluzione ai conflitti all’interno della famiglia. La chiave sarà la volontà di tutti.

Toro

La tolleranza è uno strumento che solitamente va oltre la rigidità. Prova a studiare la situazione e ad applicare ricette comprensibili. Non avete altra scelta che accettare situazioni lavorative diverse, non vi conviene restare in posizioni numantine e controcorrente. Saper ascoltare non è una delle tue principali virtù, ma devi fare uno sforzo se vuoi davvero risolvere i tuoi problemi relazionali. Vedrai che ne vale la pena.

Gemelli

Nel breve periodo dovrai risparmiare, perché presto dovrai affrontare un investimento che non ti aspetti. Non ti conviene vivere con quello che hai, limitare le spese superflue. Ogni giorno diventa più difficile per te tollerare l’impertinenza di un collega troppo intelligente. È giunto il momento di porre fine alle tue lacune. Valuta con calma i passi da compiere nei prossimi giorni; se sbagli perderai molte energie cercando di recuperare il tempo perduto. Prenditi cura della tua dieta.

Cancro

È un momento inappropriato per effettuare lavori di ristrutturazione in casa, è meglio aspettare un po’. Concentrati sulle questioni finanziarie, puoi guadagnare molto. Qualunque sia il percorso che sceglierai nella situazione in cui ti trovi, opta per quello che ti garantisce la massima indipendenza personale. Non legarti a nulla. I vostri progetti sentimentali saranno sostenuti dalla stabilità, soprattutto perché state attraversando un momento molto positivo della vostra vita. È possibile chiudere un accordo importante.