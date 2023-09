Oroscopo Branko domani 16 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

I problemi che si sono radicati nel tempo non possono essere risolti in un solo giorno. Finalizzerai le questioni lavorative con l’aiuto del tuo partner. Verrà un momento in cui la comprensione sarà molto difficile, per cui i negoziati diventeranno molto complicati ed anche estenuanti. Alla fine ci sarà un riavvicinamento. Ti senti abbastanza forte per affrontare sfide importanti. Tuttavia, devi pianificare ciò che fai molto bene o farai sforzi invano.

Vergine

Le cose andranno molto meglio di quanto pensi, ma per riuscirci dovrai superare un grosso ostacolo che ti ostacola. Buoni rapporti familiari. Non è nel tuo interesse andare dove non sei chiamato o metterti nel mezzo di un confronto che non ha nulla a che fare con te. Cerca di starne fuori. La salute rimane stabile, senza ricadute. Questo ti permetterà di avere una stagione di tranquillità in cui potrai promuovere alcuni dei progetti che stavi accantonando.

Bilancia

Lascia che le cose seguano il loro corso nella relazione, non cercare di forzare la situazione per portarli dove solo tu sei interessato. Hai bisogno di umiltà. Ti immergi completamente in un progetto culturale che non ti porterà reddito, ma ti porterà una grande crescita personale. Visita il dentista molto presto. Si avvicina un periodo romantico in cui tutto sembrerà essere rosa. Nel campo professionale potrai avere successo solo se dimostrerai pazienza.

Scorpione

Una vecchia amicizia sarà la chiave con cui potrai riavvicinarti ad un contatto che ti interessa molto in ambito professionale. Migliora la tua situazione lavorativa. Le differenze di opinione non sono necessariamente un ostacolo a una relazione romantica, ma devono essere affrontate con totale sincerità. Non otterrai nulla riesumando vecchi rancori in una prossima riunione di amici, quindi cerca di rilassarti e goderti i ricordi.