Oroscopo Branko domani 16 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Vi aspettano novità importanti e positive, anche se sorgerà anche un motivo di tristezza rispetto al quale non potrete fare nulla. Raggiungi accordi con il tuo capo. Non è una buona idea cercare di controllare tutto in amore. Lascia che le cose accadano, non aver paura di improvvisare e vedrai che tutto fila liscio. La postura corretta di fronte a problemi irrisolvibili è voltare pagina e concentrarsi sulle questioni che è possibile risolvere. È molto più pratico e ti aiuterà di più.

Se persistono disturbi visivi o difficoltà nella lettura, non esitate a consultare un oculista. La tua situazione attuale è la causa della tua mancanza di concentrazione. L’unico modo per saperlo è studiare e indagare, nulla cadrà dal cielo. Lotta per ciò che è tuo, nessuno ha il diritto di portartelo via. In questi giorni si prevedono forti lotte interne sul posto di lavoro. Sarà difficile per te restarne fuori, quindi sostieni i tuoi cari fino alla fine.

Acquario

Attriti e piccoli scontri con il tuo partner ti fanno sentire in colpa. Abbandonate questa sensazione, in ogni caso la responsabilità è condivisa. Le relazioni amorose potrebbero diventare molto dinamiche e dare il via ad una fase molto bella della vostra vita. I sogni si realizzano poco a poco, ma senza tornare indietro. È un brutto momento per cercare di raggiungere accordi sul lavoro, meglio rimandare un po’ le trattative. Buona occasione per questioni di cuore, farai progressi.

Pesci

Il tuo magnetismo oggi ti facilita le cose, riuscirai a convincere gli altri che le tue proposte sono le più adatte a tutti. Il successo ti sorride. Ascoltate i suggerimenti di una donna che vi consiglierà su una questione complicata che ha a che fare con la legge. Affronta i debiti finanziari. I tuoi criteri sono molto corretti, non prestare attenzione a coloro che li mettono in discussione. Se rimani saldo farai grandi progressi in breve tempo.