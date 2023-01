Oroscopo Branko domani 17 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Oggi inizierai la giornata con preoccupazioni, preoccupazioni o qualcosa di basso nello spirito, in modo simile al fine settimana. Ma che tu lo veda o no, la fortuna ora è dalla tua parte e le cose andranno bene per te al lavoro e negli affari materiali in generale, quindi finirai la giornata con uno stato d’animo molto più ottimista e rilassato.

Toro

Anche se dentro non ti sentirai molto bene, tuttavia, dimostrerai un’enorme volontà e spirito combattivo, indirizzerai bene le tue energie e avrai finalmente una giornata di successi e successi lavorativi o finanziari, che in realtà saranno il risultato di il tuo impegno costante, ma non tanta fortuna.

Gemelli

Inizierai questa nuova settimana con i tuoi pensieri in attesa di questioni economiche e materiali in generale, pronto a realizzare piani e idee che potrebbero migliorare notevolmente la tua situazione. La fortuna ti accompagnerà nella stragrande maggioranza delle occasioni e in generale avrai una giornata fruttuosa.

Cancro

Sarà un po’ difficile per te tornare nel mondo delle cose reali, ma non perché ti accadrà qualcosa di brutto, ma perché il carico sta diventando sempre più pesante. Hai solo un problema emotivo perché vivi una vita che non è quella che hai sognato o hai bisogno di avere successo o riconoscimento. Tutto verrà da te.

Leone

Fai attenzione a tradimenti, cospirazioni o nemici che attaccano alle spalle. Non dovresti temere nulla perché la fortuna ora è più che mai dalla tua parte, ma ciò non significa che rimarranno fermi. Sei in un grande momento e proprio per questo li invidiano più intensamente, anche se ti temono.

Vergine

Rischio di conflitto, crisi o addirittura rottura con una persona con cui eri molto amichevole, e che è anche, allo stesso tempo, collega o collega. Forse quella persona cerca di tradirti o forse tu stesso dai enorme importanza a una piccola slealtà, la verità è che oggi un brutto turbamento ti minaccia.

Bilancia

Anche se dal punto di vista emotivo non sarai al meglio oggi, tuttavia, concentrerai tutte le tue energie sul posto di lavoro e sugli affari materiali in modo che alla fine potrai avere una giornata fruttuosa. È un buon momento per questioni di natura mondana, anche se non tanto per la vita emotiva.

Scorpione

Questo sarà uno dei segni più fortunati o felici di tutta la giornata o almeno in parte, anche se non è strano perché la Luna transiterà in questo segno ed esalterà moltissimo il vostro lato emotivo. Ecco perché le questioni sentimentali e familiari avranno un’importanza speciale per te oggi. Grande intuizione.

Sagittario

Con la nuova settimana lavorativa, oggi realizzerai una serie di piani che avevi in ​​mente in relazione al lavoro o agli affari. La fortuna e il successo saranno dalla tua parte, anche se potrebbe volerci un po’ per vederlo. È una buona giornata per te e dovresti anche realizzare ciò che senti, anche se non tutti lo approvano.

Capricorno

Sarà per voi una giornata di forti contrasti, anche se fortunatamente in evoluzione positiva. Inizierai la settimana con molte preoccupazioni e ansie, forse per problemi reali o semplicemente perché ti sentirai male. Tuttavia, fortunatamente la fortuna sarà con te e le cose andranno molto bene per te al lavoro.

Acquario

La libertà è una delle cose più importanti nella vita per te, ma oggi stai affrontando una giornata in cui dovrai fare ciò che ti conviene e non ciò che vuoi, è una cosa che in realtà accade quasi tutti i giorni, ma oggi lo farai sii un po’ più consapevole. Ti piacerebbe volare, ma devi imparare a vivere dentro la gabbia.

Pesci

Oggi ti sentirai molto felice perché avrai chiaramente coscienza di come la provvidenza ti protegge o ti aiuta nei momenti di grande incertezza o difficoltà. Anche se devi sopportare le prove più dure, c’è sempre una mano benefica che ti libera dai pericoli e dalle minacce più grandi. Oggi sarà un giorno davvero magico.