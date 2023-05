Oroscopo Branko domani 17 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Il migliore dei pianeti, Giove, effettuerà un cambio di transito a partire da oggi e di conseguenza le cose andranno meglio per te, in particolare nel lavoro e negli affari materiali. Non noterai immediatamente l’effetto, ma lo noterai nelle prossime settimane e alcuni problemi inizieranno a essere risolti.

Capricorno

Un nuovo transito di Giove, considerato il migliore dei pianeti in astrologia, sarà molto favorevole per te e ti fornirà un grande aiuto per risolvere molti problemi e situazioni difficili nelle prossime settimane o mesi, specialmente nei prossimi mesi .materia di lavoro, finanze e riconoscimenti.

Acquario

In questi giorni di metà maggio, i pianeti formeranno delle tensioni importanti e nel tuo caso ciò ti farà spesso stare male, a torto oa ragione, ti vedrai incatenato a una vita, persone o circostanze che non sono cosa vorresti. Il tuo bisogno di essere libero e indipendente ti esalterà.

Pesci

Devi essere prudente, questi sono giorni difficili anche se la pensi diversamente. Sentirai una gran voglia di buttarti nell’arena e prendere decisioni importanti sia per la tua vita che per risolvere quella di altre persone. Ma in questi giorni i pianeti non formano buone configurazioni e non dovresti agire in modo avventato.