Oroscopo Branko domani 17 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Anche se la giornata inizierà male a causa di una discussione stonata, a mezzogiorno le cose miglioreranno e potrete godervi una giornata tranquilla che vi ritemprerà le forze. Oggi sentirai il bisogno di condividere cose, di sentirti parte del gruppo, di connetterti. È il riflesso di una certa insicurezza che ti fa temere la solitudine. Giorno di conflitto interno alla famiglia. È possibile che oggi i problemi latenti esplodano semplicemente incontrandovi tutti insieme.

Vergine

Mettere ordine nella tua vita sentimentale richiederà tempo che finora non ti dedichi. Tuttavia, non puoi continuare a ritardare determinate conversazioni. L’eccessiva sicurezza può farti commettere errori oggi, ma con significato. Stai molto attento in quello che fai e non fare troppo affidamento sulle tue capacità. Anche se i piani che avevi preparato per oggi non andranno come volevi, il cambiamento ti gioverà molto se sarai in grado di stare al passo con la nuova situazione.

Bilancia

La sensazione di calma che ti circonda non è che il preludio alla tempesta imminente. Preparati per una discussione forte e mantieni i nervi calmi. Rimani fedele ai tuoi piani, nonostante le tentazioni che ti assalgono di cambiarli per un motivo momentaneo. Nel breve termine potrebbe avvantaggiarti, nel lungo periodo sarà un disastro. Approfitta della giornata per organizzare la tua agenda e le tue cose personali, perché ultimamente sei circondato dal disordine e questo ti fa perdere molto tempo.

Scorpione

Il sentimento d’amore verso il tuo partner si rinnoverà oggi e da ora in poi vivrai qualche settimana di amore intenso che ti ricorderà i tempi passati. Sarà una brutta notizia quella che ti farà recuperare il rapporto con un amico dal quale la vita ti aveva allontanato. Sarà l’occasione per recuperare il tempo perduto. Se hai diverse alternative per trascorrere la giornata, scegli quelle che ti offrono novità. Un piccolo spostamento sarà di grande interesse per il tuo futuro.