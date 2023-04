Oroscopo Branko domani 18 aprile 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Nonostante il fatto che i problemi non ti lascino, il tuo spirito è riuscito a guadagnare abbastanza energia per fare una bella faccia in caso di maltempo. Il tuo atteggiamento è molto positivo. La tua casa sarà oggi teatro di una situazione più imbarazzante che complicata. Se si mantiene la serenità si risolverà con un po’ di volontà di tutte le parti. È essenziale che rispetti rigorosamente tutto ciò che hai promesso, non importa quanto ora ti sembri che non sia molto importante. È una questione di principi.

Capricorno

Non puoi crollare al primo ostacolo che incontri. Nella vita bisogna attraversare foreste limpide e luminose e altre più scure e ricoperte di erbacce. È il tuo destino Affronta oggi con precauzioni raddoppiate nel campo della sicurezza, perché potresti avere un incidente. Al lavoro, possibilità di affrontare un progetto importante. Una persona molto diversa da te potrebbe diventare il tuo partner, ma non aspettarti che questa relazione duri per sempre. Qualche problema familiare diventerà noto oggi e ti influenzerà.

Acquario

Devi semplificare un po’ la tua esistenza, se continui a complicarti la vita inutilmente, lo stress ti causerà seri problemi di salute. Vai a leggere più spesso. Un’influenza femminile sarà di grande aiuto nelle sfide professionali che affronti oggi. Le sue qualità e la sua disponibilità a collaborare ti spingeranno al trionfo. Allo stesso tempo, una persona che non hai mai sognato sarà attratta da te. Avrai la possibilità di instaurare con lei un rapporto che nel tempo potrà essere duraturo. C’è chimica.

Pesci

Il tuo fascino personale ti porta ad approfondire relazioni che possono finire a letto. Sfrutta le informazioni a portata di mano per effettuare investimenti redditizi. È un buon momento per parlare e attraverso il dialogo raggiungere accordi interessanti. Tuttavia, questa tendenza non dovrebbe portarti a rinunciare a questioni di base. È anche particolarmente comodo per te camminare, uscire da luoghi chiusi e respirare aria pulita con calma. I tuoi polmoni ti ringrazieranno e il tuo spirito si aprirà all’universo.