Oroscopo Branko domani 18 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

L’influenza di un caro amico sarà utile ed eliminerà i tuoi dubbi, quindi non tagliarti. Sarai pieno di vitalità e nulla ti fermerà, fisicamente parlando. La fortuna apparirà in un modo molto insolito se stai cercando la tua anima gemella. Avrai un incontro importante che ti costringerà a lasciare la tua zona di comfort. La scoperta generale è all’ordine del giorno. Il fine giustifica i mezzi”. Sarai in grado di usare questo adagio a tuo vantaggio e senza ferire nessuno!

Toro

Il flusso di emozioni intorno a te ti lascia poco spazio per esprimerti. Hai bisogno di riposo mentale, anche se non c’è nulla di cui allarmarsi. Evita le discussioni e riacquisterai la tua compostezza interiore. Dovrai prendere una decisione importante per avere un quadro più chiaro di ciò che vuoi nella tua vita emotiva. Che si tratti di due persone o di due stili di vita diversi, dovrai mantenere il sangue freddo per tenere sotto controllo i tuoi dubbi. Troverai un notevole supporto in un membro del tuo ambiente. E’ tempo di lavorare su questa connessione, che acquisterà importanza.

Gemelli

Oggi non ti mancheranno l’attività o l’entusiasmo, ma sarai nervoso e un po ‘suscettibile. Le cose diventeranno tese e prosciugheranno le tue energie: fai un bagno rilassante o vai in palestra per ridurre lo stress. Non cercare di giustificarti, non avrebbe senso. I nuovi incontri sono molto ben segnati nelle stelle. Coloro che ti circondano vorranno importi le loro scelte. Non ha senso combatterlo. Ammettilo, non è un segno di debolezza.

Cancro

Devi allontanarti dalla tua routine quotidiana. Fallo prima di rimanere completamente bloccato. Un senso di benessere interiore ti permette di avere una buona quantità di idee e un’atmosfera calma ti darà forza. Stai lentamente ma inesorabilmente progredendo per quanto riguarda la tua relazione. È giunto il momento di condividere alcuni segreti, o se sei single, di rivedere il tuo passato. Oggi non è saggio per voi prendere decisioni finanziarie riguardanti tasse, debiti, case, testamenti o eredità.

Leone

Oggi sarai più esigente e conciso, ma non dimenticare come dovresti trattare gli altri. Troverete difficile conciliare libertà e attaccamento emotivo. Non aver paura di concederti più tempo, ti sentirai di nuovo più sicuro e il tuo partner non lo userà contro di te. Il tuo desiderio di sicurezza ti trattiene personalmente. Sii te stesso, questo non ti impedisce di costruire qualcosa di nuovo. Dovresti limitare le tue spese e limitarti alle basi come cibo o trasporti.

Vergine

Il tuo bisogno di libertà ti rende attraente agli occhi degli altri. Stai davvero uscendo dal tuo guscio! Sei sempre più consapevole delle tue esigenze pratiche e sarai in grado di trasformarle in una risorsa. Otterrai un migliore equilibrio tra riposo e azione. Non trincerarti nella tua postura. È meglio trovare un compromesso che rischiare una situazione che sfugge di mano. Sei abbastanza intelligente da mantenere soddisfatto il tuo partner. La Provvidenza vi getterà un’ancora di salvezza inaspettata. Sarai incredibilmente fortunato oggi.

Bilancia

Oggi sarai di buon umore. Sarai anche pronto a spostare le montagne e recuperare il tempo perduto. L’apatia che hai provato potrebbe derivare da una certa pressione e persino dal sentirti molestato. Datti una tregua! La tua intuizione ti darà una visione abbastanza chiara per prendere decisioni rapide. Raggiungerai l’equilibrio quando troverai il posto giusto in cui ti trovi rispetto al tuo partner. Vedrai le cose molto chiaramente per gli altri, ma non per te stesso. Quindi non prendere decisioni definitive.

Scorpione

Oggi avrai una giornata francamente vivace se non hai un partner. Gli incontri che avrete saranno piacevoli e aumenteranno la vostra fiducia. Devi trovare un equilibrio tra il mentale e il fisico, l’azione e il rilassamento… Ascolta il tuo corpo. La tua vita amorosa potrebbe essere sull’orlo del precipizio. Sarai in grado di controllare la situazione se hai tatto e tira fuori la tua vena diplomatica. I ricordi riaffiuteranno. Puoi vedere quanta strada hai fatto e tutti i dubbi scompariranno. Anticipare.

Sagittario

Questo potrebbe essere un po ‘un giorno confuso. Sarebbe bello lasciarsi andare e godere di conversazioni tranquille con gli altri. Potresti anche goderti un breve viaggio. Le tue attività pratiche avranno successo. La tua forma fisica generale è in aumento e sarà più facile sbarazzarsi di una cattiva abitudine. Non permettere a nessuno di agire come intermediario nella tua relazione con il tuo partner. Sarai in grado di scoprire ciò che devi portare alla luce parlando tranquillamente e in privato.

Capricorno

Il tuo ottimismo ti farà guadagnare l’ammirazione di coloro che ti circondano e nulla ti ostacolerà. Sii tollerante, non tutti saranno in grado di tenere il passo con te. Avrai la capacità e l’abilità di esprimere i tuoi sentimenti con grande integrità. Gli incontri saranno molto buoni per te: è il giorno perfetto per pianificare una cena per due e creare l’atmosfera ideale. Vi renderete conto che la speranza è una leva potente nella vostra vita, specialmente quando è accompagnata dalla perseveranza.

Acquario

Non farti prendere da dettagli puramente materiali, non ti preoccuperai comunque di loro alla fine della giornata! Devi sbarazzarti di tutta la tensione che hai accumulato ultimamente. Il modo migliore per farlo sarebbe fare qualcosa di artistico o creativo. Dovresti lasciare che il tuo partner parli di più. Potresti scoprire di aver commesso un errore di giudizio su di lui / lei e questo migliorerà la tua relazione. Il tuo spirito acuto potrebbe portarti a qualche discussione. Controlla te stesso!

Pesci

Oggi potresti creare contatti entusiasmanti che ti apriranno le porte. Saranno amicizie molto positive. Se hai un partner o hai appena iniziato una relazione, stai progredendo lentamente ma sicuramente. È giunto il momento di condividere alcuni segreti. Se sei single, potresti voler analizzare cosa è andato storto in passato. Sarai più ricettivo alle idee degli altri. Ora è il momento di appianare le differenze superficiali. Non è il giorno per fare volontariato in qualcosa o dare suggerimenti importanti.