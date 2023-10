Oroscopo Branko domani 18 ottobre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Un improvviso cambio di lavoro ti costringerà a svolgere compiti molto impegnativi. La tua relazione migliora notevolmente dopo un’esperienza traumatica. La nostalgia ti prende in questi giorni con i ricordi del passato. Ti sembrerà di vedere persone con cui non parli da un po’. Incontro per un caffè. Scopri sentimenti nascosti nel tuo cuore che vengono alla luce in una situazione estrema. Non aver paura e impara a convivere con quelle sensazioni.

Toro

Uno dei segreti per mantenere viva la passione in una coppia è curare i dettagli, metterla in pratica. Nella tua cerchia di amici sarai al centro dell’attenzione in questi giorni. Concedendoti un po’ di indulgenza non andrai in bancarotta, ma farà molto bene al tuo spirito. Non parlare troppo, tieni la bocca chiusa su argomenti delicati. È meglio tacere che parlare tanto per parlare. Fai attenzione a non esagerare o a dire piccole bugie che poi dovrai spiegare.

Gemelli

La tua casa ha bisogno di cambiamenti urgenti che hai rimandato settimana dopo settimana. Non puoi più ritardare, mettiti al lavoro e non fermarti finché non hai finito. Il tuo aspetto, a volte, non è appropriato come dovrebbe essere. Devi prestare un po’ più di attenzione ai dettagli, sono loro che parlano per te senza che tu apra bocca. Per il momento non fidarti di nessuno nel tuo nuovo ambiente di lavoro, ci sono rapporti di potere tesi in cui non ti trovi ancora.

Cancro

Fai attenzione al tuo riposo, se non dormi le ore necessarie inizierai presto a notare come diminuiscono le tue prestazioni professionali. Dedica più tempo al tuo partner. Oggi avrai l’opportunità di avvicinarti a persone influenti che ti aiuteranno molto. Non cercare di fingere di essere qualcosa che non sei, è meglio mostrarti con naturalezza. Incontri aspetti sconosciuti di una persona che ami e che ora dovrai mettere in discussione. Potrebbe farti molto male.