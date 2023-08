Oroscopo Branko domani 19 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Oggi inizierà un periodo della tua vita in cui potrai gettare le basi per costruire solide strutture. Acquisirai fiducia e questo ti renderà forte. L’inevitabile non può essere evitato. La cosa migliore è affrontarla con energia, senza esitazioni e con lo spirito rivolto al miglioramento che ti caratterizza. Fidati di più degli amici. Dedica la prima parte della giornata a risolvere questioni in sospeso e approfitta del resto per divertirti, devi disconnetterti per rinnovare le tue cellule cerebrali.

Toro

Oggi incontrerai una persona che può essere fondamentale nella tua vita. Può fornirti nuove aspettative di lavoro e la stabilità economica ricercata. Preparate una pausa con il vostro partner, perché siete entrambi molto stanchi e non avete avuto molto tempo per voi stessi. Una breve vacanza sarebbe perfetta. La giornata di lavoro inizierà con un cambio di programma che vi terrà occupati per buona parte della giornata. Se reagisci rapidamente, questo cambiamento sarà positivo.

Gemelli

Il labirinto inizia a schiarirsi e l’uscita dai tuoi problemi è più vicina che mai. Cerca di non prendere la strada sbagliata negli ultimi passaggi e non fermarti davanti a nulla. Osserva, ascolta e resta in silenzio, questa è la condotta che ti conviene oggi, anche se devi morderti la lingua per evitare di denunciare qualcosa che ti sembra ingiusto. Pensare sempre a divertirsi non è il modo migliore per prosperare. Cerca di limitare le tue feste, anche se non sopprimerle, con certe amicizie pericolose.

Cancro

Nonostante il fatto che le decisioni che prendi sul posto di lavoro non siano ampiamente applaudite, mantieni le tue scommesse. Alla fine, finiranno per riconoscere che avevi assolutamente ragione. Stai per intraprendere un percorso che sai in anticipo non sarà approvato dalla tua famiglia. Devi mettere da parte i dubbi e cercare di spiegare le tue intenzioni. Oggi sarai testimone di uno strano evento, senza una spiegazione apparente. Non importa quanto ci provi, non sarai in grado di chiarire nulla ora, ma il tempo ti darà la chiave.