Oroscopo Branko domani 19 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Devi calmarti e avere pazienza perché oggi rimarrai deluso da coloro che ami e sostieni di più, scoprirai che le loro intenzioni non sono sempre così nobili come ti aspetteresti. È un bagno di realtà di cui hai bisogno in questo momento anche se non vuoi averlo. Più tardi sarai felice.

Vergine

Oggi più che mai entrerai nel tuo mondo facendo una serie di lavori che ti piacciono, domestici e non, e ti isolerai dalle cose che accadono fuori. Quando sei impegnato con i tuoi compiti, siano essi lavorativi o professionali, ti senti veramente felice, o almeno ti senti utile.

Bilancia

Dolori o delusioni in amore o in amicizia, una grande delusione per qualcuno che hai amato molto, o almeno la vivrai come tale, forse l’altra persona vede le cose in modo diverso, anche molto diverso dal tuo. All’esterno reagirai molto bene e con molto controllo, anche se dentro potresti sentirti piuttosto male.

Scorpione

Un aspetto negativo di Nettuno vi farà tirare fuori quel Don Chisciotte che è dentro di voi. Il problema è che potresti lottare e rischiare molto per qualcosa o qualcuno che davvero non lo merita, e se non lo vedi ora lo vedrai sicuramente dopo. Oggi sentirai come la passione ti domina, ma non ti si addice.