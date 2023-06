Oroscopo Branko domani 19 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Grande attività, intensa voglia di fare, anche viaggiare o entrare in contatto con la natura, il mare o la montagna. Oggi non sarai in grado di stare fermo e potrebbe essere un’ottima giornata per praticare sport. Ma attenzione perché c’è anche il rischio di infortuni o piccoli incidenti, quindi calmati un po’.

Capricorno

Oggi ti sentirai molto felice ed eccitato, tutto sta andando come desideri e stai per ottenere qualcosa per cui hai combattuto a lungo. Ma prova a vedere tutte queste cose con la tua testa perché in questo momento Nettuno è afflitto e i sogni vanno da una parte, ma la realtà da un’altra molto.

Acquario

Non c’è niente di più difficile o più doloroso per te che essere deluso da un amico o approfittarsi di te, e oggi sei in grande pericolo che ti succeda qualcosa del genere, o qualcosa che potresti interpretare in questo modo, anche se potrebbe non essere così male. È anche vero che molte volte chiedi troppo agli altri, devi riflettere.

Pesci

Oggi Nettuno, il tuo pianeta dominante, sarà potente ma anche afflitto. Comunque, in ogni caso, sarà molto positivo per te perché ti aiuterà a tirare fuori il tuo lato più umano e spirituale e sarai anche molto più intuitivo del normale. Ti aiuterà a superare una delusione in amore o amicizia.