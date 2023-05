Oroscopo Branko domani 19 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Incanala tutta l’energia che hai in azioni positive, creative e benefiche per il tuo spirito, non sprecarla cercando di superare gli altri. Buone prospettive in campo lavorativo, soprattutto per quanto riguarda progetti legati all’estero. Se sei nel commercio, puoi aspettarti il ​​meglio in questi giorni. Possibilità di pianificare gite o attività per i prossimi giorni. Troverai molta ricettività nelle persone con cui devi condividere quei progetti, approfittane.

Vergine

Il tuo ritmo è lento, ma sicuro. Non affrettarti solo perché qualcuno ti fa pressioni, perché potresti cadere in gravi errori. La lettura ti attrae in questi giorni. Godi intensamente di ciò che la vita ti offre, il che non è poco negli ultimi tempi. Sai come bilanciare le responsabilità e la tua voglia di divertirti. E fai bene a mantenere i tuoi spazi privati, ma ciò non ti impedisce di mostrare l’affetto che provi nei confronti del tuo partner. Una cosa è l’indipendenza e un’altra è l’indifferenza.

Bilancia

Tendi a pensare negativamente quando i risultati non arrivano appena vorresti. Devi avere un po’ di pazienza, perché hai la fortuna sul viso. Andare in giro a spiegare le cose, per quanto delicate possano essere, non è il modo migliore di procedere. Vai al punto, parla con rispetto ma soprattutto in modo molto chiaro. Le tue attività si muovono su margini molto ristretti, il che ti costringe a modificare molto i budget e a fare molta attenzione alle deviazioni. Tutto deve sommarsi.

Scorpione

Non trovi il tempo da dedicare a migliorare i tuoi rapporti con le persone che ami, ma che ti risentono per la mancanza di attenzioni. Fai molta attenzione alle cose che non conosci, possono nascondere aspetti negativi. Il tuo partner è la persona più importante al mondo per te, ma a volte non lo dimostri abbastanza. La tensione sul lavoro sta causando malessere generale, soprattutto alla schiena. Vieni nell’ufficio di un massaggiatore, sarà un investimento molto vantaggioso per te.