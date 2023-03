Oroscopo Branko domani 19 marzo 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo Branko 19 marzo Leone

Inizia per voi un magnifico fine settimana, pieno di sogni e illusioni. Una giornata attiva e propizia per intraprendere ogni tipo di iniziativa legata al tempo libero, alla tua vocazione o ad altri tipi di desideri personali. Particolarmente favorevole per viaggiare e allontanarsi dai propri immediati dintorni, per vivere e sentire cose nuove.

Oroscopo Branko 19 marzo Vergine

Come accade molto di frequente, per voi l’arrivo del fine settimana non significa l’arrivo del riposo e nemmeno dello svago, ma generalmente il lavoro continua e solo un cambio di scenario. La tua grande ricerca della perfezione e dell’ordine ti porta ad essere in un atteggiamento permanente di lavoro, come ti accadrà oggi.

Oroscopo Branko 19 marzo Bilancia

Il motto di questa giornata di oggi non poteva che essere quello famoso che dice che “non c’è bene che non venga dal male”, perché le cose che ti aspettavi o che avevi programmato stanno per crollare e, comunque, alla fine lo farai finire con un altro piano molto diverso e allo stesso tempo molto migliore e più felice. Una giornata di grandi contrasti ma alla fine favorevole.

Oroscopo Branko 19 marzo Scorpione

Ti aspetta una giornata molto attiva e piena di impegni, come se fosse un altro giorno di lavoro, solo con altre attività diverse. Se devi lavorare quel giorno, lavorerai sodo, ma se hai il giorno libero ti occuperai di molte cose che non puoi fare in altri momenti. Ottimo per attività sportive di ogni tipo.