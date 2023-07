Oroscopo Branko domani 2 luglio 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Le lotte di potere con qualcuno possono essere una sfida oggi. Potrebbero riguardare il miglioramento di una situazione familiare o apportare miglioramenti alla tua casa. Tuttavia, ci sono disaccordi. Metti le tue carte sul tavolo e sii onesto. Questo è il modo migliore per salvare questa situazione. Sarai più disposto a dedicare la tua attenzione alle persone che lo meritano. Ai tuoi occhi, il punto di vista dell’altra persona è più importante. Tuttavia, non andare agli estremi. Conciliazione non significa sottomissione. Sii sobrio e realistico se devi fare promesse.

Toro

Oggi avrai la sensazione che le cose stiano andando troppo velocemente, ma trattare con gli altri ti permetterà di tenere il passo. Sei molto felice con te stesso e stai stabilendo un equilibrio vitale. Il tuo entusiasmo può sembrare arrogante, ma attirerà comunque un sostegno positivo. Lascia che ti raggiunga … Gli impulsi implacabili ti spingono a consumare il tuo amore senza ritegno. Le stelle sorridono nella tua vita amorosa, lasciati andare e segui il tuo cuore. Non c’è bisogno di paure o dubbi.

Gemelli

Oggi non sarai troppo inibito dalla timidezza. È tempo per te di concentrarti su un lavoro difficile. Le attività di gruppo non sono raccomandate. Saresti troppo sopraffatto dagli altri. Avrai grandi soddisfazioni in termini di relazioni individuali. Troverai un supporto solido e positivo per realizzare i tuoi progetti. L’opportunità verrà da altri. Devi essere più collaborativo, di fronte a certe difficoltà non cercare di farlo da solo. Il tuo partner ti incoraggerà a migliorare te stesso. Sarete in grado di trovare la forza dentro di voi per superare questa fase.

Cancro

Le lotte di potere potrebbero sorgere oggi tra partner stretti e / o amici. Invece di essere coinvolti in una resa dei conti senza uscita, impara a lavorare insieme. Il tuo partner sarà influenzato dall’atmosfera che crei nella tua relazione, sarà una tua scelta usarlo nel bene o nel male. Resisti al desiderio di isolarti, sei tu che devi far accadere le cose. Il calore di chi vi circonda sarà molto soddisfacente. Non rimanere nel tuo guscio.

Leone

Anche se vuoi introdurre riforme e miglioramenti nella tua salute o sul lavoro, per qualche motivo, oggi qualcuno o qualcosa ti sta bloccando. Non sentirti come se dovessi farla franca. Vai con attenzione. Dovrai alzare i piedi e prenderti il tempo per rilassarti. Domani vedrete le cose più chiaramente. Le rivalutazioni che farai sono buone, ma ti stancherai molto più di quanto pensi. Il tuo partner sta attraversando un’epidemia crescente in termini di assertività. Non preoccuparti. Se riesci a dimostrare che è genuino, avrai tutte le probabilità a tuo favore.

Vergine

Oggi potresti avere un incontro con qualcuno. Può essere un amico o una persona in un gruppo o organizzazione. Fondamentalmente, è una battaglia di volontà. Ascolta ciò che gli altri hanno da dire. Non lasciarti intimidire inutilmente dalle tensioni tra i tuoi colleghi. Tuttavia, nella tua vita amorosa, la tua indole è di gentilezza, armonia e fascino. Un incontro potrebbe essere decisivo e significativo a lungo termine. La tua dolce metà si sta avvicinando a te come ti aspettavi. Stai prendendo le redini.

Bilancia

Questo è il classico giorno in cui potrebbe verificarsi un incontro intenso con qualcuno, specialmente qualcuno con potere. In effetti, potrebbe portare a una rottura di una relazione. Alcuni importanti cambiamenti ti porteranno a concentrarti sui tuoi piani per il futuro. Nell’apparente calma della vita quotidiana, incontrerai situazioni che apriranno la porta a un piano superiore. L’intensità delle tue emozioni ti impedisce di ragionare logicamente. Rimanda le grandi discussioni a più tardi.

Scorpione

Dovrai cercare conforto dalle persone che ami. Segui i tuoi sentimenti, ti guideranno nella giusta direzione. I tuoi pensieri saranno costruttivi a lungo termine, nonostante ciò che potresti pensare. Sviluppa il tuo ragionamento. Non si può negare la tua affinità per l’amicizia e un senso di devozione, anche se senti che il favore non ti verrà restituito. Non torturarti con domande che offenderanno solo il tuo lato sensibile e avranno un impatto sulle tue relazioni.

Sagittario

Oggi avrete modi e mezzi per evitare complicazioni e mostrare i vostri valori direttamente e più fermamente. Guarda cosa mangi, poiché sei a rischio di disturbi digestivi. Avrai l’opportunità di giudicare la sincerità e l’onestà delle tue relazioni. Dipende da te. Forse l’atmosfera sembra piuttosto fredda, ma puoi approfittarne per trattare la tua vita amorosa come un’amicizia e quindi ottenere una maggiore comprensione del tuo partner.

Capricorno

Le persone vicine a te possono contare sulla tua gentilezza e spesso possono soddisfare anche le tue richieste più complicate. Se sei preso tra due opzioni, non aver paura di rifiutare, a volte devi anche sapere come dire di no. Oggi trovi facile affrontare gli ostacoli e soprattutto saprai come evitarne altri. Un problema risolto ti permetterà di avvicinarti alla realizzazione di un vecchio sogno. Potrebbe diventare ancora più reale di quanto tu abbia mai immaginato.

Acquario

Sei sempre pieno di idee, ma oggi il tuo umore sarà instabile. Non lasciarti trasportare dalle onde, potresti avere le vertigini e rovinarti la giornata. Stai meglio sulla terraferma, quindi tieni sotto controllo il tuo equilibrio. Il problema è che ci sono ostacoli lungo la strada. Vai con attenzione. Non essere aggressivo. Pazienza e discrezione, ne varrà la pena. Il tuo ragionamento ti salverà dal commettere un errore. Ci sono alcune brutte tentazioni intorno a te che non dovresti sottovalutare. Concentrati sui tuoi veri bisogni emotivi.

Pesci

Questo è un giorno classico per gli amanti combattimenti a causa di diversi valori, desideri e bisogni. Le persone oggi tendono a rimanere bloccate sulla loro strada. Allo stesso modo, potresti avere difficoltà a trattare con i tuoi figli. Siate comprensivi e amorevoli. Al lavoro, sarai più serio del solito e sentirai il bisogno di concentrarti su ciò che è veramente importante. Non aver paura di mostrare il tuo talento per l’improvvisazione.