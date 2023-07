Oroscopo Branko domani 2 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Oggi le stelle formeranno combinazioni molto favorevoli e ci saranno le condizioni affinché tu possa goderti una giornata davvero fantastica, e anche un fine settimana. Un aspetto armonioso di Giove indica che questo sarà un ottimo momento nel caso vogliate fare un viaggio o vedere posti e persone nuove.

Toro

Lavoro o attività piacevole e piacevole, è una giornata propizia, gioiosa o stimolante sia nelle vicende mondane che nelle relazioni intime, soprattutto in amicizia, che oggi vi porterà gioie importanti. Tensioni passate o conflitti che ora possono essere risolti. È una giornata emozionante.

Gemelli

Realizzazioni e gioie causate da affari e altre questioni relative alle finanze, non escluso un arrivo inaspettato di denaro o la ricezione di un pagamento da qualcuno che ti doveva dei soldi. È una giornata favorevole per ogni tipo di questione materiale e iniziative che vanno in questa direzione, ma qualcosa di più teso emotivamente.

Cancro

Devi sforzarti di andare avanti, di aprire nuove strade e prendere nuove iniziative, sia nel lavoro che nelle cose mondane e nella vita intima. È una cosa molto difficile per te perché tendi sempre a guardare al passato, ma è molto necessario affinché tu possa dare il meglio di te, e ora le stelle ti sono favorevoli.