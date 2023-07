Oroscopo Branko domani 2 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Vi aspetta un ottimo fine settimana, anche se non ne avete le idee molto chiare, ma la fortuna è sempre dalla vostra parte e presto le circostanze volgeranno a vostro favore. Riceverai la visita di una persona molto cara, oppure avrai notizie da una persona molto importante per te, qualcosa che allieterà particolarmente la tua giornata.

Vergine

Hai una sensibilità molto superficiale, molto facile da ferire, anche se l’altra persona non lo intende, proprio per questo oggi devi stare attento a qualsiasi disaccordo o piccolo conflitto nell’ambiente familiare, qualcosa di temporaneo, ma che potrebbe avere maggiori conseguenze del desiderabile. Non entrare nelle discussioni.

Bilancia

Questo fine settimana le stelle formeranno aspetti molto armoniosi e ci sarà anche un’influenza molto importante da parte di Giove, il più favorevole di tutti. È una situazione eccellente e sarai tra i più avvantaggiati, soprattutto se hai un’attività in corso o stai aspettando dei soldi. Un momento ideale per viaggiare.

Scorpione

Rischio di tensioni o disturbi con il tuo partner o, se del caso, con uno dei tuoi cari. Ma oggi i pianeti formano ottimi aspetti e regna una situazione molto armoniosa, quindi se un rapporto va in crisi o si rompe forse è perché alla lunga non vi farebbe bene. Il destino ti porta via ciò che non ti si addice.