Una, nessuna e centomila: (VIDEO) Emma e Achille Lauro scaldano la scena, la camicia “eloquente” di Tananai

Nella serata di mercoledì 8 maggio, Rai Uno ha ospitato un evento straordinario, “Una Nessuna Centomila”, che ha trasformato il palco in un vortice di emozioni e talento musicale. Durante tre ore di spettacolo, artisti del calibro di Emma Marrone e Achille Lauro hanno regalato al pubblico momenti indimenticabili, culminati in duetti sorprendenti e armonie inaspettate.





Uno degli apici della serata è stato senza dubbio il duetto tra Emma e Achille Lauro, che hanno interpretato “16 marzo”, un brano simbolo del repertorio di Lauro. La potenza vocale di Emma ha aggiunto un tocco unico alla performance, culminata con un bacio scenico che ha scatenato i commenti entusiasti dei fan sui social. Questa esibizione non solo ha dimostrato la grande complicità artistica tra i due cantanti ma ha anche evidenziato come la musica possa creare connessioni profonde e inaspettate.

Prima di questo momento memorabile, Emma aveva già catturato l’attenzione del pubblico con un altro duetto energico, questa volta con Piero Pelù, sulle note di “Regina di Cuori”. L’atmosfera si è poi ammorbidita con il duetto tra Francesca Michielin e Brunori Sas in “Nessun grado di separazione”, seguito da un’altra collaborazione di rilievo: Elodie e Fiorella Mannoia, la padrona di casa, hanno condiviso il palco per una versione speciale di “Due”.

L’evento ha anche avuto momenti di forte impegno sociale, come dimostra l’intervento di Tananai, il quale, dopo la sua performance di “Veleno”, ha visto Fiorella Mannoia raggiungerlo sul palco per restituirgli una camicia simbolica, segnata dalla scritta “Adesso Basta! Nessun altra”, in omaggio a una vittima di femminicidio. Un gesto potente che ha ribadito l’importanza del sostegno ai Centri Anti Violenza, richiamando l’attenzione sul numero per donazioni: 45580.

La serata si è conclusa con un grandioso finale corale: tutti gli artisti si sono riuniti sul palco per interpretare “Nessuno mi può giudicare”, sotto la guida di Caterina Caselli. Questo momento ha simboleggiato l’unione e la forza della musica italiana, come sottolineato dai numerosi commenti positivi sui social, dove un utente ha esclamato: “LA MUSICA SARÀ SEMPRE LA COSA PIÙ BELLA DEL MONDO. Grazie a tutti gli artisti che hanno reso questa serata magica, siete delle belle anime. GRAZIE”. Un altro ha aggiunto: “Quanto è bella la musica italiana”, mentre un terzo ha espresso un lieve rammarico per la scelta del giorno di trasmissione, sostenendo che un evento di tale calibro meritasse una vetrina ancora più prestigiosa.

In definitiva, “Una Nessuna Centomila” non è stata solo una serata di intrattenimento, ma un potente promemoria del ruolo della musica come veicolo di emozioni, messaggi sociali e connessioni umane.

16 marzo cantanta da Achille Lauro con Emma semplicemente arte maestria talento #UnaNessunaCentomilapic.twitter.com/kUkLYdwJtX — mari (@amaricord) May 8, 2024