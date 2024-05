Angelina Mango: “Ho iniziato la convivenza. Maria De Filippi? È sempre disponibile per me”

Dall’ascesa fulminea nel mondo della musica alla recente convivenza con il fidanzato: la vita di Angelina Mango sta vivendo una vera e propria trasformazione. Nel giro di poco tempo, Angelina Mango è passata da essere una promettente artista emergente a una star affermata nel panorama musicale italiano. Dopo la vittoria a Amici nel 2023, il suo successo ha raggiunto un picco con la vittoria al Festival di Sanremo quest’anno, e non si è fermata qui. Angelina ha anche rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest a Malmo, consolidando ulteriormente la sua reputazione internazionale.





Ma non è solo la sua carriera a brillare di luce propria; anche la vita sentimentale di Angelina ha visto un’importante evoluzione. La cantante, da anni legata a Antonio Cirigliano, ha recentemente compiuto un grande passo nella loro relazione: la convivenza. “Vivo a Milano con il mio fidanzato”, ha rivelato durante un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. La decisione di andare a convivere era nell’aria da tempo, e finalmente, negli ultimi mesi, Angelina e Antonio hanno trasformato questo desiderio in realtà, scegliendo un accogliente appartamento nella pittoresca zona dei Navigli.

Lasciando la casa condivisa con la madre Laura Valente e il fratello Filippo, Angelina ha abbracciato una nuova quotidianità. Ha condiviso alcuni dettagli della sua vita domestica, evidenziando il suo dinamismo: “Non riesco mai a stare ferma; quando mi capita, mi piace dedicarmi alla casa. È importante prendersi cura del proprio spazio vitale”.

Un altro aspetto fondamentale della sua vita è il rapporto con Maria De Filippi, mentore e figura chiave nel suo sviluppo artistico. “Abbiamo mantenuto un bel rapporto”, ha detto Angelina. “Per me è fondamentale: quando qualcuno che stimo così tanto ti sostiene, ha un altro valore. Anche se è impegnatissima, riesce a trovare del tempo per pensare a me e mandarmi un messaggio”.

Infine, per i fan che sperano di incontrarla per le strade di Milano, Angelina ha un suggerimento: “Cammino tanto. Mi piace girare per Milano senza Google Maps, chiudere il telefono, perdermi, ritrovarmi lontanissimo e dover fare chilometri per tornare a casa, guardare le persone”. Ha confessato di avere la mania di visitare posti affollati e interagire con la gente, un modo per rimanere connessa alla realtà quotidiana nonostante la sua crescente fama.

In questo momento entusiasmante della sua vita, Angelina Mango dimostra come il successo professionale e la soddisfazione personale possano andare di pari passo, arricchendo l’una l’altra.