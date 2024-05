Una Nessuna Centomila 2024 replica su Rai Premium? Quando rivedere il concerto in streaming

Rivivi le emozioni di Una Nessuna Centomila 2024: scopri come e quando guardare la replica del concerto contro la violenza sulle donne.





Il concerto Una Nessuna Centomila 2024, magistralmente condotto da Amadeus e ideato da Fiorella Mannoia, ha illuminato l’Arena di Verona con una serata indimenticabile dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. Un evento che ha visto la partecipazione di alcuni dei più grandi nomi della musica italiana, tra cui Annalisa, Elodie, Alessandra Amoroso, Samuele Bersani, Big Mama, Brunori Sas, Emma, Niccolò Fabi, Achille Lauro, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Fabrizio Moro, Mahmood, Noemi, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi, Tananai, e Paola Turci. Ogni performance ha portato un messaggio di speranza e forza, celebrando il coraggio delle donne ovunque.

Gli attori Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo hanno arricchito la serata con un monologo emozionante, che ha toccato i cuori del pubblico, evidenziando la gravità della violenza di genere e l’importanza del sostegno continuo alle vittime.

Se non sei riuscito a vedere il concerto in diretta su Rai 1 il 8 maggio 2024, non preoccuparti. Puoi rivivere l’intera serata gratuitamente su RaiPlay. Il concerto è disponibile sulla pagina dell’evento, dove puoi anche trovare le esibizioni singole dei vari artisti. Questo ti permette di guardare le tue performance preferite in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.

Per gli utenti che preferiscono una visione su schermo più grande, è possibile collegare RaiPlay alla propria Smart TV, trasformando il soggiorno in una vera e propria sala concerti. Al momento, non ci sono programmi per una replica su Rai Premium, quindi RaiPlay rimane la migliore opzione per godersi il concerto comodamente da casa.

Infine, per chi desidera una programmazione più strutturata, il concerto Una Nessuna Centomila 2024 sarà nuovamente disponibile in replica nel mese di giugno. Questa è un’ottima opportunità per chiunque abbia perso la diretta o desideri rivivere l’emozione di quella serata. Assicurati di seguire gli aggiornamenti sulle date e gli orari delle repliche per non perdere questa incredibile manifestazione di musica e solidarietà.